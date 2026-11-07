Hà Nội kích cầu thị trường du lịch, tăng sức hút điểm đến cuối năm

ANTD.VN -Trong 10 tháng đầu năm 2026, Thủ đô Hà Nội đón 30,36 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2025. Thông tin được công bố tại hội nghị chuyên đề của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Hà Nội kích cầu du lịch hai tháng cuối năm 2026 (Ảnh minh hoạ)



Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 7,57 triệu lượt, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2025, gồm 5,34 triệu lượt khách có lưu trú; khách du lịch nội địa đạt 22,78 triệu lượt, tăng nhẹ 2,7%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125,24 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Kích cầu bằng các chương trình nghệ thuật, tour du lịch

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhằm thu hút thêm du khách trong hai tháng cuối năm 2026, ngành du lịch Thủ đô sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kích cầu trên địa bàn thành phố, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP “hai con số”.

Các sản phẩm, chương trình kích cầu tập trung vào những tour du lịch tiêu biểu, đặc trưng, có khả năng tạo trải nghiệm và tiềm năng kết nối thị trường, theo định hướng phát triển du lịch văn hóa – di sản, du lịch đêm, ẩm thực và các sự kiện, lễ hội cuối năm.

Cụ thể, nhóm tour di sản – văn hóa – lịch sử có chương trình “Nghỉ dưỡng xanh giữa lòng văn hóa” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam; “Chùa Hương – hành hương và khám phá, trải nghiệm sản vật địa phương”; “Thăng Long tứ trấn – Bốn đền giữ kinh thành”; “Hoàng hôn sông Hồng”…

Nhóm sản phẩm ẩm thực, mua sắm, du lịch đêm có chương trình Đêm 2 “Sống như những đóa hoa” và Đêm 3 “Lửa thanh xuân” do Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện; chương trình biểu diễn “Tinh hoa Bắc Bộ” tại Khu du lịch Tuần Châu – Hà Nội; rối nước Thăng Long và khám phá phố cổ Hà Nội…

Song song với đó, từ nay đến cuối năm 2026, thành phố sẽ tổ chức các sự kiện, lễ hội, hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hóa – du lịch. Trong đó có Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 (lần thứ 5), diễn ra tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố từ ngày 11/11 đến 28/11/2026; Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026, diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội, từ ngày 21/11 đến 24/11/2026; Không gian quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch Hà Nội tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, từ ngày 27/11 đến 2/12/2026…

Các đơn vị kinh doanh lưu trú ưu đãi giá phòng, gói nghỉ dưỡng

Cũng theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, tháng 11 và tháng 12/2026 là mùa cao điểm diễn ra các hoạt động tổng kết, tri ân, lễ Giáng sinh, chào đón năm mới... Do vậy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn, homestay, sẽ triển khai chương trình ưu đãi về giá phòng lưu trú, nghỉ dưỡng, gói nghỉ dưỡng cuối tuần, kỳ nghỉ tại chỗ (staycation) và gói phòng nghỉ kết hợp ăn uống; Buffet hoặc chương trình ẩm thực đặc biệt...

Đối với dịch vụ hội nghị, sự kiện, các sản phẩm gồm chương trình tất niên, tổng kết năm của doanh nghiệp (Year End Party), hội nghị khách hàng và tiệc cưới mùa cuối năm.

Với khách doanh nghiệp và khách đoàn của các công ty du lịch, các đơn vị cung cấp gói lưu trú kết hợp hội nghị, ưu đãi đặt phòng số lượng lớn và các dịch vụ kèm theo.

Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, giải trí cũng được chú trọng, với ưu đãi dịch vụ spa trong khách sạn, phòng tập gym, trà chiều và các trải nghiệm dành cho khách lưu trú.

Nâng cao chất lượng điểm đến

Cùng với các hoạt động kích cầu, chất lượng dịch vụ tại điểm đến tiếp tục được quan tâm. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 140 khu, điểm tham quan du lịch có hoạt động đón và phục vụ du khách, trong đó có 59 khu, điểm du lịch được UBND thành phố công nhận.

Trong bối cảnh du lịch Thủ đô tiếp tục được định hướng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, bền vững, việc nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn và giữ gìn môi trường tại các khu, điểm du lịch có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng hình ảnh Hà Nội là điểm đến văn minh, thân thiện, an toàn và hấp dẫn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị quản lý khu, điểm du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động phục vụ khách, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, phát triển sản phẩm du lịch mới gắn với khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, làng nghề, nông nghiệp và sinh thái của Thủ đô.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách, lấy sự hài lòng, an toàn và quyền lợi chính đáng của khách du lịch làm cơ sở để hoàn thiện công tác quản lý, tổ chức hoạt động và cung cấp dịch vụ tại điểm đến.