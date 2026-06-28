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Các "chiến sĩ nhí" trực tiếp cầm vòi dập lửa, vượt chướng ngại vật thoát nạn

Đức Anh

ANTD.VN - Nằm trong chuỗi hoạt động của Trại hè "Học làm chiến sĩ Công an" năm 2026 do Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức, các em thiếu nhi đã có buổi trải nghiệm thực tế về công tác xử lý đám cháy và cứu hộ, cứu nạn. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 17 (Công an Thành phố Hà Nội), các học viên nhí được trang bị kiến thức sinh tồn, trực tiếp thực hành thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy cơ bản, qua đó nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

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