Đại học quốc gia Hà Nội tuyển 22.000 sinh viên cho 190 ngành đào tạo

ANTD.VN - Năm 2026, 12 trường, đơn vị thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển tổng số hơn 22.000 sinh viên hệ đại học chính quy, với 190 ngành đào tạo.

Năm 2026, 12 trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạo 190 ngành

Theo quy chế tuyển sinh 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội, các đơn vị đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (không bao gồm xét tuyển thẳng), bao gồm: sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức; các chứng chỉ quốc tế như SAT, A-Level, ACT; cùng các phương thức kết hợp hoặc đặc thù khác.

Theo đó, Trường Đại học Công nghệ tuyển nhiều nhất với 4.020 chỉ tiêu, tiếp đến là Trường Đại học Kinh tế với 3.000 chỉ tiêu, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2.650 chỉ tiêu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2.510 chỉ tiêu, Trường Đại học Ngoại ngữ 2.450 chỉ tiêu, Trường Đại học Giáo dục 1.650 chỉ tiêu, Trường Quốc tế 1.350 chỉ tiêu, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật 1.200 chỉ tiêu, Trường Đại học Luật 990 chỉ tiêu.

Trường Quản trị và Kinh doanh 770 chỉ tiêu, Trường Đại học Việt Nhật 750 chỉ tiêu, Trường Đại học Y Dược 720 chỉ tiêu.

Đáng chú ý, 12 trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạo 190 ngành, trong đó, có 15 chương trình đào tạo tài năng thuộc lĩnh vực STEM được Bộ GD-ĐT phê duyệt trong đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025–2035 và định hướng tới năm 2045.

Riêng trường Đại học Công nghệ có 10 chương trình ở các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, kĩ thuật phần mềm, kĩ thuật điện tử, công nghệ sinh học… Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có 4 chương trình gồm khoa học vật liệu, sinh học, toán ứng dụng và khoa học dữ liệu. Trường Quốc tế có 1 chương trình về tự động hóa và tin học.

Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, năm học 2026-2027 có 17.166 sinh viên thuộc 11 đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ học tập tại Hòa Lạc, trong đó nhiều đơn vị đưa toàn bộ hoặc phần lớn sinh viên năm nhất lên học tập tại Hòa Lạc.

Chỉ tiêu, học phí dự kiến 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, áp dụng với sinh viên khóa tuyển sinh 2026 như sau: