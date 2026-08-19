Cựu thứ trưởng nhận hối lộ muốn nhận lại số tiền khắc phục thừa để trả nợ

Tại phiên tòa, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan cùng Tống Hải Nam (Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước), Phạm Viết Hương và Nguyễn Gia Liêm (đều là cựu Phó Cục trưởng), Lê Thanh Hà (Trưởng phòng Hàn Quốc) và 3 bị cáo khác cùng bị xem xét về tội "Nhận hối lộ”.

Quá trình khai báo, bị cáo Nguyễn Bá Hoan nói mình làm đúng quy trình. Trước lời khai này, Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi bị cáo có biết cấp dưới có hành vi nhũng nhiễu, kéo dài thời gian cấp phép với các doanh nghiệp không? Bị cáo Hoan khai, “có nghe dư luận phản ánh nhưng bị cáo không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại hay phản ánh nào của doanh nghiệp”.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan khai báo tại phiên tòa.

Tuy nhiên theo lời cựu Thứ trưởng, vì nghe dư luận nên tại các buổi làm việc với Cục Quản lý lao động nước ngoài, bị cáo chỉ đạo: “Với những hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn thiện để trình Bộ trưởng còn với những hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, đề nghị Cục trả lại doanh nghiệp để hoàn thiện theo đúng qui định”.

Theo lời bị cáo Hoan, thực tiễn các hồ sơ do cục nghiệp vụ trình lên, rất nhiều hồ sơ không đầy đủ theo yêu cầu. Cục Quản lý lao động nước ngoài đã có văn bản gửi doanh nghiệp bổ sung hoàn thiện, song có những doanh nghiệp phải bổ sung tới 2 lần. Do đó thời gian doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ kéo dài. Còn thời gian hồ sơ trình lên bị cáo, bị cáo xử lý đảm bảo theo đúng qui định…

“Quá trình ký các giấy phép, bị cáo có nhận khoản tiền nào do cấp dưới đưa lên không?” - HĐXX hỏi. Bị cáo Hoan lý giải một hồi rồi thừa nhận “có nhận tiền”. “Theo bị cáo, khoản tiền đó doanh nghiệp đưa để làm gì”, HĐXX tiếp tục truy vấn.

Bị cáo Hoan khai: “Anh Nam có nói là doanh nghiệp cảm ơn cho cấp giấy phép. Việc này đã diễn ra từ rất lâu nên bị cáo có những cái nhận thức chưa đúng nên bị cáo đã nhận khoản tiền này”.

“Theo bị cáo, tự dung người ta bỏ ra khoản tiền để làm gì”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Hoan khai, do liên quan đến việc trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ có việc cấp dưới của bị cáo gây khó khăn, phiền nhiễu cho doanh nghiệp, dẫn đến doanh nghiệp phải chi khoản này để được cấp giấy phép.

Ở hành vi nhận hối lộ liên quan chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7), bị cáo Hoan khai, không nhớ chính xác thời điểm, nhưng có lần bị cáo Nam báo cáo miệng “muốn làm quy trình nội bộ của E7”.

Bị cáo cho rằng quy trình nội bộ là của Cục, nên yêu cầu bị cáo Nam làm theo đúng quy định pháp luật. Sau đó, bị cáo Hoan thừa nhận quy trình này thực sự gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo cáo trạng, với chức vụ Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, bị cáo Nguyễn Bá Hoan đã nhận tiền để ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí, tiền biếu vào các dịp lễ, tết. Từ năm 2020-2025, bị cáo cựu Thứ trưởng đã nhận tổng số 16,3 tỷ đồng.

Bị cáo Hoan cho rằng bị cáo chỉ nhận hối lộ từ 2 doanh nghiệp tổng số hơn 5,7 tỷ đồng và hơn 1,9 tỷ đồng do bị cáo Nam đưa cùng 2 chiếc đồng hồ. Số tiền bị cáo nhận vào những ngày lễ, tết.

Bị cáo Hoan xin HĐXX không quy kết là tiền nhận hối lộ. Bởi theo bị cáo, bị cáo này cũng như những lãnh đạo, cán bộ khác đều nhận quà lễ, ngày tết của các doanh nghiệp. Số tiền nhận được, một phần bị cáo để ở cơ quan, một phần bị cáo chi dùng.

Trước khi dừng lời, bị cáo Nguyễn Bá Hoan xin HĐXX cho gia đình bị cáo được nhận lại số tiền đang còn dư sau khi nộp khắc phục hậu quả để trả nợ. Ngoài ra, bị cáo còn khai, từng phẫu thuật ung thư phổi, mẹ bị cáo đã 100 tuổi; gia đình bị cáo được bố mẹ vợ giao trông coi mộ phần của bác vợ là liệt sĩ và con bị cáo còn nhỏ nên mong nhận được sự khoan hồng.