Chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, thủ tục nhận trợ cấp thế nào?

ANTD.VN - Người lao động cao tuổi chưa tích lũy đủ số năm đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu và chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đã có thêm một chế độ mới là hưởng trợ cấp hằng tháng từ khoản tích lũy của mình.

Người lao động có thể hưởng trợ cấp hằng tháng khi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, người lao động cao tuổi chưa tích lũy đủ số năm đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu và chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đã có thêm một chế độ mới là hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng tích lũy của mình.

Thủ tục hưởng chế độ này được quy định cụ thể tại Quyết định số 2270/QĐ-BTC ngày 19/8/2026 của Bộ Tài chính.

Hồ sơ yêu cầu giải quyết chế độ được tối giản, bao gồm: Văn bản đề nghị (Mẫu số 14-HSB): Người lao động kê khai bản chính theo mẫu do cơ quan bảo hiểm xã hội ban hành;

Sổ Bảo hiểm xã hội: Người dân không cần phải nộp lại sổ bảo hiểm xã hội bản giấy nếu cơ quan bảo hiểm xã hội đã có dữ liệu điện tử liên thông đầy đủ trên hệ thống.

Trường hợp ủy quyền thực hiện: Nếu người lao động không thể trực tiếp đi nộp, hồ sơ cần kèm theo Văn bản ủy quyền đã được chứng thực theo đúng quy định pháp luật cùng với Văn bản đề nghị (Mẫu số 14-HSB).

Quy trình thực hiện

Lập và nộp hồ sơ Người lao động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên và nộp đến cơ quan bảo hiểm xã hội theo một trong các cách thức linh hoạt: Trực tuyến (qua cổng dịch vụ công trực tuyến). Trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH. Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ người lao động và tiến hành rà soát, giải quyết chế độ theo quy định.

Người lao động nhận kết quả theo hình thức đã đăng ký (trực tiếp, bưu chính hoặc giao dịch điện tử). Kết quả nhận về bao gồm:

Quyết định về việc hưởng trợ cấp hằng tháng (Mẫu số 07E - HSB).

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được cấp trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng.

Bản quá trình đóng BHXH (Mẫu số 04-HSB).

Tiền trợ cấp hằng tháng.

Thông báo về số tiền đóng một lần cho phần còn thiếu (Mẫu số 35-HSB) - chỉ cấp đối với trường hợp người lao động có nguyện vọng đóng gộp một lần cho phần còn thiếu để hưởng liên tục cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Thời hạn giải quyết hưởng trợ cấp hằng tháng: Tối đa không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Thời hạn giải quyết khi đóng gộp một lần cho phần còn thiếu: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày người lao động hoàn thành việc đóng đủ số tiền theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội.