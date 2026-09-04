Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm 129 đơn kiến nghị của công dân có đất bị thu hồi tại Vành đai 1

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đã yêu cầu khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm 129 đơn kiến nghị của công dân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án tại Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ.

Lực lượng chức năng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án

Ngày 3-9, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Đỗ Anh Tuấn tại cuộc đối thoại với công dân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ.

Trước đó, ngày 2-9, tại trụ sở UBND phường Ô Chợ Dừa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc đối thoại với các công dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án.

Theo thông báo kết luận, UBND TP Hà Nội cơ bản thống nhất việc hỗ trợ tạm cư bằng tiền đối với các trường hợp tự lo tạm cư tại dự án. Căn cứ vào mốc thời gian bàn giao nhà, đất tái định cư theo chỉ đạo của UBND thành phố, UBND phường Ô Chợ Dừa chịu trách nhiệm phê duyệt phương án hỗ trợ tạm cư theo thẩm quyền, quy định.

UBND thành phố giao UBND phường Ô Chợ Dừa chịu trách nhiệm khẩn trương rà soát, phân loại và trả lời đầy đủ 129 đơn của công dân.

Trường hợp công dân chưa thống nhất với nội dung trả lời, UBND phường tiếp tục tổ chức trao đổi, đối thoại, làm rõ; chủ động xin ý kiến hướng dẫn của các sở chuyên ngành để xem xét, giải quyết; tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, UBND phường Ô Chợ Dừa phải công khai, thông tin cụ thể để từng hộ dân biết, giám sát về: diện tích, loại đất, vị trí đất được bồi thường; giá đất bồi thường, giá bán nhà tái định cư, giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; bồi thường tài sản; các khoản hỗ trợ, nghĩa vụ tài chính; điều kiện, hình thức, số suất và cơ cấu diện tích nhà, đất tái định cư; thời gian chi trả, bốc thăm và bàn giao nhà, đất tái định cư.

Việc xác định mức bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư phải căn cứ hồ sơ, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và điều kiện thực tế của từng trường hợp, bảo đảm đúng quy định.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp đủ điều kiện và tổ chức chi trả ngay sau khi phương án được phê duyệt…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng giao UBND phường Ô Chợ Dừa chủ động phối hợp với UBND phường Thượng Cát thống nhất, thông báo cụ thể thời gian tổ chức bốc thăm và bàn giao đất tái định cư tại thực địa để các hộ gia đình, cá nhân biết, thực hiện.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố hoàn thành sửa chữa, khớp nối hạ tầng kỹ thuật, điện, nước và các điều kiện cần thiết tại quỹ nhà tái định cư CT1 Xuân La; phấn đấu hoàn thành, bàn giao trong tháng 10-2026 để UBND phường Ô Chợ Dừa bố trí cho các hộ dân.