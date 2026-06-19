Gần 23.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực xét tuyển đại học, cao đẳng khối quân đội

ANTD.VN - Kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối trường quân đội (QDA) năm 2026 chính thức diễn ra từ 19-6, được tổ chức trên phạm vi cả nước, diễn ra trong 3 ngày với 6 ca thi

Năm 2026 là năm đầu tiên các trường khối quân đội tổ chức thi đánh giá năng lực

Sáng 19/6, gần 23.000 thí sinh đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối trường quân đội (QDA) năm 2026. Kỳ thi được tổ chức trên phạm vi cả nước, diễn ra trong 3 ngày với 6 ca thi tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam.

Tại khu vực miền Bắc, Học viện Kỹ thuật quân sự là đơn vị chủ trì tổ chức kỳ thi. Thí sinh dự thi tại 5 điểm gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự; Viện Đào tạo - Khảo thí thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Giao thông Vận tải và Trường Đại học Đại Nam.

Ở khu vực miền Trung, địa điểm thi được đặt tại Trường Sĩ quan Thông tin, thuộc phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại khu vực miền Nam, thí sinh dự thi tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 ở phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai.

Thí sinh sẽ làm bài trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đạt tiêu chuẩn. Toàn bộ bài thi được chấm tự động bằng phần mềm tổ chức thi.

Theo Ban Tuyển sinh quân sự, đề thi được xây dựng theo định hướng đánh giá các năng lực cốt lõi mà học sinh THPT đạt được theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung bài thi tập trung đánh giá ba nhóm năng lực cốt lõi gồm: giải quyết vấn đề và sáng tạo; giao tiếp và hợp tác; tự chủ và tự học. Đồng thời, bài thi cũng kiểm tra khả năng tìm hiểu, khám phá và vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cùng một số năng lực đặc thù như lập luận, tư duy logic, ngôn ngữ, tính toán, tin học và năng lực tiếng Anh.

Đề thi tham khảo có cấu trúc tương tự đề thi chính thức với tổng điểm tối đa 150 điểm, gồm 3 phần: Toán học và xử lý số liệu với 50 câu hỏi, thời gian làm bài 80 phút; văn học - ngôn ngữ có 50 câu hỏi, thời gian làm bài 55 phút; Khoa học hoặc tiếng Anh có 50 câu hỏi, thời gian làm bài 60 phút.

Đối với phần Khoa học, thí sinh được lựa chọn một trong bốn tổ hợp gồm: vật lí - hóa học; hóa học - sinh học; vật lí - sinh học; hoặc lịch sử - địa lí.

Về cấu trúc đề thi, độ khó của các phần toán học và xử lý số liệu, văn học - ngôn ngữ và Khoa học được thiết kế theo ba cấp độ. Trong đó, câu hỏi ở cấp độ 1 chiếm 20%, cấp độ 2 chiếm 60% và cấp độ 3 chiếm 20%