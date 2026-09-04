Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con

ANTD.VN - 7h sáng 4-9, dòng phương tiện đổ về ngã tư Thanh Nhàn - Kim Ngưu (Hà Nội) đông đúc. Trong nhịp hối hả đưa con đến trường để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, hàng loạt phụ huynh vô tư điều khiển xe máy nhưng phớt lờ nguyên tắc an toàn tối thiểu: trang bị mũ bảo hiểm cho con; nhiều em học sinh đi xe điện nhưng không đội mũ dù có mũ... Tổ công tác Đội CSGT số 4 đã lập chốt, chặn dừng và xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm, không có ngoại lệ.