Quy định mới nhất về chế độ, biện pháp cảnh vệ đối với Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị

ANTD.VN -Luật mới sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ, biện pháp cảnh vệ tương ứng với các chức danh, chức vụ của đối tượng cảnh vệ như Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị...

Luật sửa đổi bổ sung 10 Luật liên quan đến ANTT trong đó có nhiều nội dung quan trọng của Luật Cảnh vệ 2025 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Cảnh vệ tập trung ở các nội dung: Điều chỉnh chức danh Thường trực Ban Bí thư là đối tượng cảnh vệ thuộc nhóm lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; Bổ sung chủ thể mời đối với khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam;

Bổ sung Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trưởng ban đảng ở Trung ương; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, là đối tượng cảnh vệ tại Luật Cảnh vệ;

Rà soát quy định cụ thể về chế độ và biện pháp cảnh vệ đối với đối tượng cảnh vệ được điều chỉnh, bổ sung; Rà soát, thay thế tên địa giới hành chính phù hợp với quy định hiện nay.

Đặc biệt, Luật đã sửa đổi, bổ sung Điều 11, Điều 11a về chế độ, biện pháp cảnh vệ tương ứng với các chức danh, chức vụ của đối tượng cảnh vệ.

Theo đó, chế độ cảnh vệ đối với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư gồm:

Được bảo vệ tiếp cận; Được bảo vệ nơi ở; Được bảo vệ nơi làm việc; Được bảo vệ địa điểm hoạt động; Được bảo đảm an ninh, an toàn về đồ dùng, vật phẩm, thức ăn, nước uống, phương tiện đi lại;

Được bố trí xe Cảnh sát giao thông dẫn đường khi đi công tác bằng ô tô; được bố trí toa riêng khi đi công tác bằng tàu hỏa; được sử dụng chuyên khoang hoặc chuyên cơ khi đi công tác bằng tàu bay; được sử dụng tàu riêng có phương tiện dẫn đường, hộ tống bảo vệ khi đi công tác bằng tàu thủy.

Chế độ cảnh vệ đối với Ủy viên Bộ Chính trị gồm: Được bảo vệ tiếp cận; Được bảo vệ nơi ở; Được bảo vệ nơi làm việc; Được bố trí xe Cảnh sát giao thông dẫn đường khi đi công tác trong nước bằng ô tô trong trường hợp cần thiết…

Về biện pháp cảnh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Đối với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư, biện pháp cảnh vệ bao gồm: Bảo vệ tiếp cận; Vũ trang tuần tra, canh gác nơi ở, nơi làm việc, địa điểm hoạt động;

Kiểm tra an ninh, an toàn nơi ở, nơi làm việc, địa điểm hoạt động, đồ dùng, vật phẩm, phương tiện đi lại; Kiểm nghiệm thức ăn, nước uống trước khi sử dụng; Tổ chức khảo sát, nắm tình hình để xây dựng, triển khai phương án bảo vệ; Sử dụng thẻ, phù hiệu;

Biện pháp khoa học và công nghệ, sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; Biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia và Luật Công an nhân dân.

Đối với Ủy viên Bộ Chính trị, biện pháp cảnh vệ bao gồm: Bảo vệ tiếp cận; Vũ trang tuần tra, canh gác nơi ở, nơi làm việc; Tổ chức khảo sát, nắm tình hình để xây dựng, triển khai phương án bảo vệ trong trường hợp cần thiết; Sử dụng thẻ, phù hiệu;

Biện pháp khoa học và công nghệ, sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; Biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia và Luật Công an nhân dân…