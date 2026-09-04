Bỏ cách kiểm định đồng loạt chương trình đại học

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT dự kiến đưa ra cách kiểm định chương trình đại học linh hoạt, không áp một tỉ lệ chung và không kiểm định đồng loạt.

Bộ GD-ĐT dự kiến bỏ kiểm định đồng loạt các chương trình đào tạo đại học.

Bộ GD-ĐT dự kiến sửa đổi quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục đại học. Theo đó, chương trình đào tạo thuộc các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe và pháp luật phải thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục định kỳ theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

Với các ngành, lĩnh vực khác, việc xác định chương trình phải kiểm định định kỳ sẽ dựa trên những căn cứ cụ thể.

Trong đó có các chương trình thuộc ngành, lĩnh vực được Nhà nước ưu tiên phát triển và sử dụng ngân sách; chương trình được tổ chức theo những hình thức, phương thức hoặc cơ chế đào tạo cần tăng cường kiểm chứng chất lượng từ bên ngoài.

Các chương trình có vi phạm về điều kiện bảo đảm chất lượng, tổ chức hoặc quản lý đào tạo được cơ quan có thẩm quyền xác định qua kết luận kiểm tra cũng thuộc diện xem xét kiểm định định kỳ.

Đáng chú ý, dự thảo không xây dựng danh mục cố định theo tên hoặc mã ngành, không yêu cầu kiểm định đồng loạt toàn bộ chương trình và cũng không áp một tỷ lệ kiểm định bắt buộc chung cho toàn hệ thống.

Việc xác định chương trình thuộc diện phải kiểm định sẽ dựa trên những căn cứ có thể kiểm tra, đối chiếu.

Với những chương trình không thuộc diện phải kiểm định định kỳ, các cơ sở giáo dục đại học vẫn phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo đảm chất lượng, tự đánh giá, cải tiến chất lượng, công khai thông tin và giải trình theo quy định.

Các trường được chủ động lựa chọn chương trình để kiểm định phù hợp với chiến lược phát triển, kết quả đánh giá và yêu cầu cải tiến chất lượng.

Bên cạnh hoạt động kiểm định, chất lượng chương trình sẽ được theo dõi thông qua dữ liệu về bảo đảm chất lượng, kết quả thực hiện chuẩn đầu ra, kết quả tự đánh giá và cải tiến, tình trạng kiểm định cùng các thông tin liên quan.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, những dữ liệu này là cơ sở để cơ quan quản lý nhận diện vấn đề về chất lượng, xác định trọng tâm và kịp thời áp dụng các biện pháp quản lý theo thẩm quyền.

Dự thảo cũng quy định lộ trình chuyển tiếp đối với các chương trình đã được kiểm định, chưa được kiểm định hoặc đang thực hiện quy trình kiểm định khi thông tư mới có hiệu lực.

Các chương trình đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng và còn thời hạn tiếp tục được công nhận đến hết thời hạn.

Với chương trình chưa được kiểm định, thời hạn thực hiện sẽ được xác định phù hợp với tình trạng chương trình đã có hoặc chưa có người học tốt nghiệp. Quy định này nhằm tránh việc các trường phải kiểm định đồng loạt nhiều chương trình trong cùng một thời điểm.

Ngoài ra, dự thảo sửa đổi một số quy định, tiêu chí và mẫu báo cáo tự đánh giá nhằm thống nhất nội dung, khắc phục những điểm còn thiếu hoặc trùng lặp, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho các cơ sở đào tạo và tổ chức kiểm định.