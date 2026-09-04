Diễn biến thời tiết ngày khai giảng năm học mới trên toàn quốc

ANTD.VN - Dự báo mới nhất từ cơ quan khí tượng, trong ngày mai 5/9, ngày khai giảng năm học mới trên toàn quốc, thời tiết cơ bản có nắng nóng.

Cơ quan khí tượng thông tin, ngày 4/9, các tỉnh/thành thuộc khu vực Bắc bộ (ngoại trừ khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn), khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng diện rộng.

Ngày 5/9 nắng nóng suy giảm còn nắng nóng cục bộ; khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế, khu vực duyên hải Nam Trung bộ chiều tối và tối ngày 5/9 có mưa rào và giông; khu vực cao nguyên Trung bộ và khu vực Nam bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết cụ thể các vùng trong ngày 5/9, ngày toàn quốc khai giảng năm học mới như sau:

Khu vực Bắc bộ:

Từ ngày 4-5/9: ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 4/9 có nắng nóng diện rộng (ngoại trừ Quảng Ninh, Lạng Sơn); chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-28 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, riêng ngày 5/6 có nơi trên 36 độ C.

Thời tiết ngày khai giảng cả nước cơ bản có nắng nóng

Khu vực Trung bộ:

Từ ngày 4-5/9: ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 4 khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng diện rộng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối ngày 5/9 khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và giông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-28 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, riêng ngày 4/9, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ:

Từ ngày 4-5/9: ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: cao nguyên Trung bộ 20-23 độ C; Nam bộ 24-27 độ C; Nhiệt độ cao nhất: cao nguyên Trung bộ 26-30 độ C; Nam bộ 30-34 độ C.

Khu vực Hà Nội:

Từ ngày 4-5/9: ngày nắng nóng, đêm không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 5/9 tại một số khu vực khác: