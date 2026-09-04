ANTD.VN - Với việc hoàn thiện 108 trường nội trú liên cấp, gần 113.000 học sinh sẽ được học tập và sinh hoạt nội trú trong môi trường hiện đại vào năm học mới.

Gần 113.000 học sinh vùng biên đón năm học mới với trường nội trú hiện đại

Bộ GD-ĐT cho biết, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho trẻ em vùng cao, 108 trường nội trú liên cấp tại các tỉnh biên giới đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục thiết yếu. Việc đưa vào vận hành hệ thống cơ sở vật chất mới ngay đầu năm học này sẽ cải thiện đáng kể điều kiện dạy, học và sinh hoạt nội trú cho gần 113.000 học sinh.

Hệ thống cơ sở vật chất bổ sung bao gồm: 4.396 phòng học các loại; 3.277 phòng học thông thường; 1.119 phòng học bộ môn (lý, hóa, sinh, tin học...); 102 thư viện đạt chuẩn.

Được biết, hiện các địa phương hiện tập trung ưu tiên hoàn thiện hạ tầng phục vụ nhu cầu ở, ăn uống và sinh hoạt bán trú/nội trú. Theo đó, công trình không chỉ giúp giảm bớt khó khăn di chuyển cho học sinh vùng sâu, vùng xa mà còn tạo nền tảng vững chắc nâng cao chất lượng giáo dục nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.



Việc đưa các trường nội trú vào hoạt động trong năm học mới sẽ trở thành điểm nhấn trong Lễ Khai giảng chung toàn quốc. Theo đó, chương trình buổi lễ sẽ được triển khai đồng thời với việc khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Chương trình được tổ chức từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 30 phút ngày 05/9/2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Điểm cầu trung tâm Lễ Khai giảng năm học này được đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bộ GD-ĐT cho biết, đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành ngày 05/9/2026, Lễ khánh thành được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình chung toàn quốc, thay cho phương án tổ chức riêng trước Chương trình chung tại Công văn số 5643/BGDĐT-VP ngày 21/8/2026.

Các điểm cầu có trường tổ chức khánh thành thực hiện đồng thời nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng với Điểm cầu trung tâm theo diễn biến của Chương trình.

Bộ GDĐT yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện công trình, hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và các điều kiện đưa công trình vào sử dụng theo quy định; chỉ tổ chức khánh thành đối với công trình bảo đảm đầy đủ điều kiện về chất lượng, an toàn và pháp lí.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ nghi thức khánh thành; bố trí lãnh đạo, đại biểu, đội hình thực hiện nghi thức và các điều kiện cần thiết để thực hiện đồng thời, thống nhất với Điểm cầu trung tâm.