Lịch thi chính thức đánh giá năng lực tuyển sinh đại học, cao đẳng khối trường quân đội

ANTD.VN - Ngày 10-6, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố chính thức thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối trường quân đội (QDA) năm 2026.

Năm 2026: Khối các trường quân đội lần đầu tiên tổ chức thi đánh giá năng lực

Theo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, từ năm 2026, Bộ Quốc phòng chính thức tổ chức kỳ thi QDA nhằm phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng cho 23 trường trong khối quân đội.

Đề thi QDA được xây dựng theo hướng đánh giá các năng lực cốt lõi của học sinh THPT đạt được theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018 của Bộ GD-ĐT.

Kỳ thi QDA sẽ diễn ra trong 3 ngày, gồm 6 ca thi, từ 19 đến 21-6. Kỳ thi được tổ chức đồng thời tại 3 khu vực. Tại miền Bắc, Học viện Kỹ thuật quân sự là đơn vị chủ trì, tổ chức tại 5 điểm thi: Học viện Kỹ thuật quân sự; Viện Đào tạo - Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường đại học Giao thông vận tải; Trường đại học Đại Nam.

Ở khu vực miền Trung, địa điểm thi là Trường Sĩ quan Thông tin (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Tại khu vực miền Nam, địa điểm thi là Trường Sĩ quan Lục quân 2 (phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai).

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ gửi lịch thi, ca thi trực tiếp vào email đăng ký dự thi của thí sinh. Bên cạnh đó, thí sinh có thể đăng nhập tài khoản trên website của kỳ thi QDA để tra cứu lịch thi, ca thi của mình.

Đề thi tham khảo kỳ thi QDA phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường quân đội năm 2026 đã được công bố chính thức với ba nhóm năng lực cốt lõi: Giải quyết vấn đề và sáng tạo; giao tiếp và hợp tác; tự chủ và tự học, tìm hiểu, khám phá, vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên và/hoặc khoa học xã hội và một số năng lực đặc thù như lập luận, tư duy logic, ngôn ngữ, tính toán, tin học và năng lực ngôn ngữ tiếng Anh.

Theo đó, bài thi gồm 3 phần:

Phần 1 (Toán học và xử lí số liệu/tư duy định lượng): 80 phút, 50 câu hỏi (35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và 15 câu hỏi điền đáp án, chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm); có tối thiểu 1 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 3 câu hỏi; thang điểm: 50.

Phần 2 (Văn học - ngôn ngữ/tư duy định tính): 55 phút, 50 câu hỏi (trắc nghiệm khách quan 04 lựa chọn) trong đó có 25 câu hỏi đơn và 5 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 5 câu hỏi (chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm); thang điểm: 50.

Phần 3 (Khoa học hoặc tiếng Anh): 60 phút, 50 câu hỏi (trắc nghiệm khách quan 04 lựa chọn và điền đáp án, chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm); thang điểm: 50.