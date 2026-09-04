Hà Nội cho phép thử nghiệm sản xuất tổng oxit từ quặng đất hiếm

ANTD.VN - Thành phố Hà Nội đã cho phép thử nghiệm có kiểm soát đối với dự án “Thử nghiệm triển khai sản xuất tổng oxit đất hiếm hàm lượng trên 95% ở quy mô bán công nghiệp từ quặng đất hiếm của Việt Nam”.

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Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định về việc cho phép thử nghiệm có kiểm soát tại thành phố Hà Nội đối với dự án “Thử nghiệm triển khai sản xuất tổng oxit đất hiếm hàm lượng trên 95% ở quy mô bán công nghiệp từ quặng đất hiếm của Việt Nam” của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Công nghệ mỏ.

Theo Quyết định, thời gian thử nghiệm là 18 tháng. Phạm vi thử nghiệm là quy trình công nghệ sản xuất tổng oxit đất hiếm (TREO) hàm lượng trên 95% từ quặng đất hiếm của Việt Nam ở quy mô bán công nghiệp, với công suất thiết kế 100 kg quặng nguyên khai/giờ và tổng khối lượng quặng nguyên khai sử dụng tối đa 100 tấn, có nguồn gốc từ mỏ Đông Pao, tỉnh Lai Châu.

Công nghệ đề nghị thử nghiệm được áp dụng theo Bằng độc quyền sáng chế số 33663, gồm 02 công đoạn chính: tuyển nổi làm giàu tinh quặng và thủy luyện sản xuất tổng oxit đất hiếm.

Mục tiêu của thử nghiệm nhằm xác định mức độ ổn định và hiệu quả vận hành của công nghệ sản xuất tổng oxit đất hiếm hàm lượng trên 95% ở quy mô bán công nghiệp; đánh giá khả năng mở rộng, triển khai công nghệ ở quy mô công nghiệp; đồng thời hình thành cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và quy định quản lý đối với hoạt động chế biến sâu đất hiếm.

Ngoài ra, công nghệ đề nghị thử nghiệm góp phần hoàn thiện công nghệ chế biến sâu đất hiếm, đánh giá khả năng sản xuất tổng oxit đất hiếm có hàm lượng trên 95% từ quặng đất hiếm trong nước ở quy mô bán công nghiệp, làm cơ sở đánh giá khả năng mở rộng công nghệ ở quy mô công nghiệp.

UBND Thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá quá trình thử nghiệm và xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.