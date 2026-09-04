Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Giữ mục tiêu tăng trưởng 11%, các chỉ tiêu không hề “đánh đố”

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, dù rất khó khăn song thành phố không thay đổi mục tiêu tăng trưởng 11% cho năm 2026, toàn hệ thống sẽ tăng tốc trong hơn 100 ngày còn lại…

Quang cảnh phiên họp

Sáng 4-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 9 năm 2026.

Báo cáo tại đây, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026 của thành phố khá tích cực.

Trong đó, dịch vụ khẳng định vai trò là động lực chủ yếu của tăng trưởng, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 8 tháng đạt 708,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9%.

Đến hết ngày 31-8, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 529.377 tỷ đồng, bằng 81,4% dự toán và tăng 10,6% so với cùng kỳ. Thu nội địa đạt 495.658 tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán, tăng 9,3%.

Về đầu tư công, đến ngày 31-8, Hà Nội giải ngân 92.592 tỷ đồng, đạt 77,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 56,10% kế hoạch thành phố giao nếu không tính phần tiết kiệm 5%.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú báo cáo

Đáng chú ý, thành phố đã tạo chuyển biến rõ nét trong triển khai một số dự án, công trình lớn. Hiện các công trình, dự án trọng điểm đều đang được đẩy nhanh tiến độ.

Thành phố cũng đang từng bước khai thác hiệu quả nguồn lực từ tài sản công. Đến nay, phương án xử lý 418 cơ sở dôi dư sau sắp xếp đã được xây dựng; đồng thời tiếp tục rà soát 784 điểm nhà chuyên dùng để chuyển đổi công năng, điều chuyển hoặc khai thác theo quy định…

Tại phiên họp, lãnh đạo nhiều xã, phường đã phát biểu tham luận, làm rõ các nhiệm vụ, trọng tâm trong những tháng cuối năm để thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã trao đổi làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá, so với năm trước, kết quả đạt được 8 tháng qua là rất tích cực. Tuy nhiên, nếu so với mục tiêu đặt ra cho năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế, vẫn còn khoảng cách cần phải tập trung khắc phục để có thể đạt được.

“Theo tính toán, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt khoảng 7,87 - 8,8%. Kết quả hai tháng gần đây có dấu hiệu tích cực hơn nhưng để cả năm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 11%, thành phố vẫn cần một nỗ lực rất lớn” – Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng nói, đồng thời nhấn mạnh giai đoạn từ nay đến cuối năm đòi hỏi cả hệ thống phải tăng tốc.

Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố tiếp tục giữ mục tiêu tăng trưởng 11% cho năm 2026, không thay đổi.

Ông Thắng nêu rõ, kịch bản tăng trưởng của thành phố không phải là một mục tiêu thiếu thực tế. Các chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện của từng ngành, từng lĩnh vực. Trong đó, có những lĩnh vực khó đạt mức tăng trưởng cao, phải xác định rõ để tập trung thúc đẩy những lĩnh vực còn dư địa, nhất là xây dựng và đầu tư.

Đây cũng chính là căn cứ để đánh giá trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương. Nếu đơn vị nào không hoàn thành các chỉ tiêu đã được giao thì phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kết quả đầu ra. Các chỉ tiêu được xác định trên cơ sở khả thi, không phải để gây áp lực hay “đánh đố” các đơn vị.

Nhấn mạnh lĩnh vực xây dựng được thành phố kỳ vọng rất lớn, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thành các điều kiện cần thiết để triển khai dự án nhà ở xã hội. Các dự án đã được chấp thuận chủ trương phải được tập trung triển khai xây dựng.

Đối với các xã, phường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các đồng chí lãnh đạo địa phương phải trực tiếp quan tâm đến tăng trưởng và phát triển trên địa bàn.

“Từng sở, ngành, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và giải pháp cụ thể đối với từng nhiệm vụ, nhất là những lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng lớn và những điểm nghẽn đang cản trở tiến độ thực hiện” – Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng yêu cầu.