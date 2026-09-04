Nghỉ lễ đi tắm thác, thanh niên tử vong mắc kẹt trong hang đá

ANTD.VN - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên tử vong mắc kẹt trong hang đá tại thác Khâu Làn, xã Quản Bạ, Tuyên Quang.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 1-9, hai khách du lịch xuống tắm tại thác Khâu Làn, xã Quản Bạ, Tuyên Quang. Trong quá trình tắm, anh Q.T.Đ., sinh năm 1996, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh bị đuối nước, sau đó dòng nước đã cuốn nạn nhân vào trong khu vực hang đá và mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Do địa hình núi rừng hiểm trở, dòng nước tại chân thác chảy xiết, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu nạn phối hợp Công an xã Quản Bạ và các lực lượng tại chỗ rà soát khu vực chân thác, hang đá và hạ lưu.

Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều ngày 3-9, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.