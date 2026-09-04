Từ miền xuôi đến vùng biên, sẵn sàng cho ngày khai giảng

ANTD.VN - Những ngày cận khai giảng, không khí chuẩn bị năm học mới diễn ra khẩn trương tại các trường học trên toàn quốc. Thầy cô, học sinh cùng các lực lượng liên quan đang tất bật hoàn thiện từng phần việc, sẵn sàng cho ngày hội đến trường.

Tất bật hoàn tất những phần việc cuối cùng trước ngày khai giảng

Những ngày qua, các trường học trên địa bàn cả nước đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

Từ chỉnh trang khuôn viên, kiểm tra cơ sở vật chất đến tổng duyệt chương trình khai giảng, tất cả được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Tạ Hoa Dung cho biết, công tác chuẩn bị cho năm học mới của nhà trường cơ bản đã hoàn tất.

Trao đổi với PV An ninh Thủ đô, cô Tạ Hoa Dung - Hiệu trưởng trường Mầm non 8/3 (phường Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho năm học mới của nhà trường cơ bản đã hoàn tất.

Những ngày qua, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường tập trung dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên, sắp xếp lại các phòng học, trang trí lớp học và kiểm tra cơ sở vật chất, đồ dùng phục vụ việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

“Chúng tôi mong muốn khi các con trở lại trường sẽ có một môi trường học tập sạch sẽ, an toàn, thân thiện và đầy đủ nhất. Vì vậy, tập thể cán bộ, giáo viên đều chủ động rà soát từng phần việc, chuẩn bị chu đáo từ lớp học đến khu vui chơi, cảnh quan trường”, cô Dung chia sẻ.

Học sinh trường THPT Lê Qúy Đôn khẩn trương hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, khánh tiết. (Ảnh: Đinh Chiến)

Lễ khai giảng tại trường THPT Lê Quý Đôn được chọn là điểm cầu trung tâm của tỉnh Hưng Yên trong chương trình Lễ khai giảng năm học mới được truyền hình trực tiếp trên VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Sáng nay (4/9) thầy trò nhà trường đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, khánh tiết, chương trình văn nghệ, trưng bày sản phẩm học tập và STEM , sẵn sàng cho Lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Đặc biệt, Lễ khai giảng năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt với thầy trò nhà trường khi diễn ra trong dịp tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Theo kế hoạch, chương trình khai giảng tại trường THPT Lê Quý Đôn sẽ diễn ra từ 6h30 ngày 5/9 với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đại diện Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Y Tý tổ chức tổng duyệt Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. (Ảnh: Sở GD7ĐT Lào Cai cung cấp)

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Y Tý (Lào cai) là một trong những trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới được đầu tư xây dựng nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh trên địa bàn. Việc chuẩn bị đưa trường vào hoạt động góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng biên.

Trong những ngày trước thềm năm học mới, trường phổ thông nội trú TH&THCS Y Tý (Lào Cai) tập trung triển khai đồng bộ các phần việc phục vụ lễ khai giảng, trong đó chú trọng tổng duyệt chương trình, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết và hoàn thiện cảnh quan khuôn viên trường.

Sáng 3/9, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ khai giảng năm học mới. Các nội dung được thực hiện theo chương trình, kịch bản đã xây dựng; Các vị trí, nhiệm vụ được phân công cụ thể, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, an toàn và đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Phan Trung Bá kiểm tra các hạng mục phục vụ dạy học, sinh hoạt nội trú tại Ttrường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Y Tý. (Ảnh: Sở GD7ĐT Lào Cai cung cấp)

Cùng với tổng duyệt, công tác trang trí, chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ khai giảng được triển khai khẩn trương. Các ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp với nhà trường trong công tác chuẩn bị, góp phần bảo đảm các điều kiện cần thiết cho ngày khai giảng.

Các nội dung chuẩn bị cho Lễ khai giảng cơ bản được nhà trường hoàn tất. Công tác tổ chức, cơ sở vật chất, trang trí và các điều kiện đón học sinh đang tiếp tục được rà soát, hoàn thiện, sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học 2026–2027.

Đảm bảo khai giảng thực sự là ngày hội của người học

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ GD-ĐT, lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7h30p – 8h30p ngày 5-9, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương (Lào Cai); Mỗi tỉnh, TP bố trí một điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình VN và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói VN. Các hoạt động riêng trước chương trình chung (nếu có) được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp và kết thúc trước 7h30p.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị, với cấp học mầm non, căn cứ điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục tổ chức ngày hội đến trường của bé, kết thúc trước 7h30p.

Tại các trường khác, thời gian này dành để đón học sinh (HS) đầu cấp, biểu diễn văn nghệ và ổn định tổ chức. Từ 8h – 8h45p là chương trình lễ khai giảng chung toàn quốc.

Bộ GD-ĐT hướng dẫn, các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm, theo diễn biến của chương trình chung; Chủ động theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp để thực hiện các nghi thức thống nhất, trang nghiêm, đúng thời điểm.

Đối với nghi thức đánh trống khai giảng, Bộ GD-ĐT đề nghị tại mỗi cơ sở giáo dục bố trí cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm, tạo khí thế thống nhất, đồng bộ trong ngày khai giảng năm học mới trên phạm vi toàn quốc.

Bộ GD-ĐT yêu cầu đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành ngày 5-9, lễ khánh thành được tổ chức trong khuôn khổ chương trình chung toàn quốc (thay cho phương án tổ chức riêng trước chương trình chung tại hướng dẫn ngày 21-8).

Các điểm cầu có trường tổ chức khánh thành thực hiện đồng thời nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng với điểm cầu trung tâm theo diễn biến của chương trình.

Bộ GD-ĐT yêu cầu UBND các tỉnh, TP tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện công trình, hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và các điều kiện đưa công trình vào sử dụng theo quy định; chỉ tổ chức khánh thành đối với công trình bảo đảm đầy đủ điều kiện về chất lượng, an toàn và pháp lý.

Sau khi kết thúc chương trình chung, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch, phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tế; ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, hướng tới người học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng.

Bộ GD-ĐT yêu cầu không kéo dài phần lễ, không tổ chức thêm các bài phát biểu mang tính nghi thức sau chương trình chung; Dành thời gian phù hợp cho các hoạt động giáo dục, sinh hoạt đầu năm học của cán bộ, giáo viên, HS, sinh viên.

Việc tổ chức lễ khai giảng bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của người học; Tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, không phô trương, hình thức, không vận động đóng góp trái quy định.