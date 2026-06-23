“Test" ma túy gần 300 công nhân trong đêm

ANTD.VN - Đêm 22-6, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã triển khai đồng loạt kiểm tra đối với nhóm công nhân lao động trên địa bàn nhằm xác định các vi phạm liên quan đến ma túy.

Siết chặt quản lý từ cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 14-5-2026 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy với chủ đề “Hà Nội - chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy” và mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026", Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị Công an cơ sở triển khai đồng bộ các biện pháp, kết hợp giữa tuyên truyền, quản lý địa bàn và đấu tranh xử lý vi phạm.

Tại hội nghị triển khai, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng - Trưởng Công an phường yêu cầu toàn thể cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, không để sót lọt tội phạm

Điểm nhấn của đợt cao điểm lần này không chỉ nằm ở hoạt động kiểm tra, xử lý, mà yêu cầu siết lại toàn bộ công tác quản lý địa bàn, đặc biệt tại cấp cơ sở - nơi trực tiếp phát sinh, tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, cũng như các nhóm đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Công an phường Yên Hòa triển khai chiến dịch đến toàn cán bộ chiến sĩ

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, địa bàn phường Yên Hòa đặt ra nhiều yêu cầu phức tạp trong công tác quản lý an ninh trật tự. Các loại hình kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú, khu nhà trọ công nhân, người lao động thời vụ, cùng với biến động dân cư lớn khiến công tác nắm người, nắm hộ, nắm địa bàn luôn đòi hỏi phải thường xuyên cập nhật, rà soát.

Từ yêu cầu đó, Công an phường Yên Hòa đã chủ động tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm phòng, chống ma túy trên địa bàn, kết hợp giữa kiểm tra và tuyên truyền.

Trọng tâm của kế hoạch là nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, người lao động và các nhóm có nguy cơ cao; đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh trong việc tự quản lý nhân sự, kịp thời phát hiện các biểu hiện vi phạm ngay từ nội bộ. Cùng với đó là yêu cầu quản lý chặt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

Rà từng đối tượng, không để sót lọt

Trên thực tế triển khai, Công an phường Yên Hòa xác định rõ: nếu chỉ dừng ở tuyên truyền thì khó tạo chuyển biến thực chất. "Nếu chỉ tập trung kiểm tra thì dễ mang tính thời điểm. Do đó, cách làm được điều chỉnh theo hướng "đi sâu", chia nhỏ từng nhóm đối tượng, từng khu vực, từng loại hình cơ sở để nắm và kiểm tra có trọng tâm" - Chỉ huy Công an phường cho biết.

Thiếu tá Cao Xuân Hương - Phó trưởng Công an phường Yên Hòa khẳng định, đợt cao điểm không chỉ nhằm siết chặt quản lý địa bàn mà qua đó nâng cao công tác tuyên truyền đến người dân về tác hại của ma túy

Ngay sau khi kế hoạch được triển khai, Công an phường đã tiến hành điều tra cơ bản, cập nhật các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các khu nhà trọ, công trình xây dựng và các nhóm đối tượng có nguy cơ liên quan đến ma túy. Trên cơ sở đó, các tổ công tác được phân công kiểm tra theo tuyến, địa bàn, không để sót lọt.

Kể từ khi triển khai cao điểm, hơn 1.000 trường hợp thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau đã được test nhanh ma túy. Việc kiểm tra được thực hiện đột xuất, bất ngờ, nhằm tránh tình trạng đối phó.

Công an phường Yên Hòa đã kiểm tra với 14 cơ sở karaoke, 17 cơ sở massage

Trong hai ngày 16 và 17-6-2026, Công an phường Yên Hòa đồng loạt triển khai kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tập trung vào loại hình karaoke và massage.

Qua kiểm tra 14 cơ sở karaoke, lực lượng chức năng tiến hành test nhanh 317 nhân viên, phát hiện 3 trường hợp dương tính với ma túy. Tại 17 cơ sở massage, kiểm tra 189 nhân viên, phát hiện 2 trường hợp dương tính, đồng thời đưa 6 trường hợp nghi vấn về trụ sở để tiếp tục xác minh.

Song song với xử lý vi phạm, Công an phường cũng nhắc nhở, yêu cầu ký cam kết trong việc tăng cường trách nhiệm quản lý của từng cơ sở.

Đêm 22-6, Công an phường tiếp tục kiểm tra đối với các công trình xây dựng trên địa bàn, test nhanh 268 công nhân, phát hiện 1 trường hợp dương tính với ma túy. Các trường hợp được phát hiện đều được xử lý theo quy định, đồng thời cập nhật vào hồ sơ quản lý để theo dõi, phòng ngừa tái vi phạm và ngăn chặn nguy cơ phát sinh phức tạp.

Trong quá trình triển khai, Ban Chỉ huy Công an phường Yên Hòa xác định, quan điểm xuyên suốt là phải rà soát đến từng trường hợp, từng cơ sở, từng nhóm đối tượng có nguy cơ. Việc rà soát này không chỉ nhằm phát hiện vi phạm để xử lý, mà quan trọng hơn là để không tạo ra khoảng trống quản lý, tránh dẫn đến hình thành các điểm, tụ điểm hoặc ổ nhóm liên quan đến ma túy.

Trong đêm, Công an phường đã "test" nhanh đối với gần 300 công nhân

Bên cạnh đó, mỗi hoạt động kiểm tra cũng được xác định là một hình thức tuyên truyền trực tiếp. Thông qua thực tế kiểm tra nhằm tác động trực tiếp đến nhận thức của người dân, chủ cơ sở và người lao động. Qua đó, nâng cao ý thức tự phòng ngừa, tự giám sát và trách nhiệm phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống ma túy.

Kiểm tra từng nơi ăn, chốn ở nhằm phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng chất ma túy

Thiếu tá Cao Xuân Hương - Phó Trưởng Công an phường Yên Hòa nêu rõ:

“Công an phường xác định, phải làm đến nơi, làm thực chất, rà soát từng nhóm đối tượng, từng cơ sở, không để bỏ lọt nguy cơ. Việc kiểm tra không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn để đánh giá lại toàn bộ tình hình địa bàn, từ đó chủ động phòng ngừa, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy, đảm bảo an ninh trật tự để bà con an tâm sinh sống.”

Chiến dịch sẽ được Công an phường Yên Hòa triển khai liên tục, quyết liệt, nhằm làm trong sạch địa bàn

Trong thời gian tới, Công an phường Yên Hòa tiếp tục duy trì việc kiểm tra thường xuyên, không chỉ là "chiến dịch" ngắn hạn; tập trung vào các khu vực, nhóm đối tượng có nguy cơ cao; đồng thời tăng cường công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện.

Mục tiêu đặt ra là quản lý chặt địa bàn, không để hình thành điểm nóng, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng địa bàn an ninh, an toàn.