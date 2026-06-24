Vượt gần 1.500 km truy bắt đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn

ANTD.VN - Gần ba thập kỷ kể từ ngày lệnh truy nã được ban hành, Đào Văn Thạch vẫn tưởng rằng thời gian đủ dài để xóa nhòa mọi dấu vết quá khứ. Nhưng, sau hành trình vượt gần 1.500km, Công an xã Đại Xuyên (Hà Nội) đã khép lại hành trình trốn chạy kéo dài gần 30 năm của đối tượng truy nã đặc biệt này.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Đại Xuyên, Hà Nội bằng tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm đã phát huy hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đào Văn Thạch (SN 1964, trú tại thôn Nhân Sơn, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội), sau gần 30 năm lẩn trốn.

Công an xã Đại Xuyên bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đào Văn Thạch

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/1/1997, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Văn Thạch về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân” theo quy định tại Điều 158, Bộ luật Hình sự năm 1985. Trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 24/1/1997, Công an huyện Phú Xuyên (cũ) đã ra lệnh truy nã đối với Đào Văn Thạch.

Qua công tác nắm tình hình, rà soát, xác minh thông tin về các đối tượng truy nã, Công an xã Đại Xuyên phát hiện Đào Văn Thạch đang sinh sống tại phường Lang Biang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng.

2 cán bộ dày dặn kinh nghiệm là Đại úy Nguyễn Tiến Dũng và Thiếu úy Nguyễn Văn Trường được cử vào phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để bắt giữ đối tượng với yêu cầu đặt ra là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và những người liên quan.

Đại úy Nguyễn Tiến Dũng kể lại: Khó khăn lớn nhất trong quá trình truy bắt là tổ công tác không biết mặt đối tượng vì sau gần 30 năm, hình dạng đối tượng đã có nhiều thay đổi. Đối tượng cũng đã thay tên đổi họ. Thêm vào đó là khí hậu khác biệt khi ngoài Bắc nóng, trong này thì lạnh, địa hình hiểm trở, lạ lẫm.

Ngày 19/6, tổ công tác có mặt tại phường Lang Biang - Đà Lạt. Sau khi xác minh thông tin, được biết nhà đối tượng nằm giữa rừng, cách khu dân cư 3-4km. Đối tượng theo đạo Tin lành và được nhiều bà con ủng hộ, tin tưởng.

Chiều 20/6, giữa cơn mưa bất chợt của vùng cao nguyên, tổ công tác phải cuốc bộ qua đồi rừng trong gần một giờ đồng hồ mới tiếp cận được khu vực mục tiêu.

Quan sát thực địa cho thấy việc bắt giữ đối tượng không hề đơn giản. Ngôi nhà được nhiều chó dữ canh giữ, người lạ gần như không thể tiếp cận. Đối tượng sống khép kín và rất cảnh giác.

Suốt nhiều giờ đồng hồ, hai cán bộ âm thầm mật phục, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp. Đến khoảng 0 giờ ngày 21/6, khi mọi điều kiện đã chín muồi, một kế hoạch táo bạo được triển khai. Đại úy Nguyễn Tiến Dũng khéo léo đánh lạc hướng đàn chó, tạo điều kiện cho Thiếu úy Nguyễn Văn Trường cải trang thành người dân địa phương đến xin thuốc lào.

Cánh cửa mở ra. Đào Văn Thạch từ tầng hai bước xuống.

Ngay trong khoảnh khắc đó, lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế và công bố lệnh bắt giữ đối với đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn.

Tuy nhiên, thử thách vẫn chưa kết thúc.

Sau khi xin ý kiến Ban Chỉ huy đơn vị, giữa đêm khuya, tổ công tác phải áp giải đối tượng băng qua đồi rừng trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, đường đi trơn trượt sau mưa. Mỗi bước chân đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh đó là áp lực phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đối tượng, cho lực lượng làm nhiệm vụ và tránh phát sinh những tình huống phức tạp từ bên ngoài.

Rời Lang Biang, hành trình tiếp tục kéo dài hơn 200km từ địa phương này đến sân bay Buôn Ma Thuột. Những cung đường đèo quanh co, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút khiến chuyến đi càng thêm căng thẳng. Trong suốt 6 giờ đồng hồ di chuyển, hai cán bộ chiến sĩ gần như không được nghỉ ngơi, luôn duy trì trạng thái tập trung cao độ để đề phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Ngày 22/6, khi đặt chân về đến trụ sở Công an xã Đại Xuyên, tổ công tác mới thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Chuyên án truy bắt đối tượng truy nã kéo dài gần 30 năm đã khép lại thành công chỉ sau hai ngày triển khai thực tế.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đào Văn Thạch sau gần 30 năm lẩn trốn thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy, sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an Hà Nội nói chung và Công an xã Đại Xuyên nói riêng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời khẳng định không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là hành động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua Ba Nhất “Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất” đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn bộ cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô, khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống, tội phạm, gìn giữ bình yên cho nhân dân.

Hiện Công an xã Đại Xuyên đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.