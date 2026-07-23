Ký kết thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

ANTD.VN - Thực hiện nội dung Quy chế phối hợp giữa Công an thành phố Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội trong công tác đảm bảo ANTT tại các bệnh viện, ngày 23/7, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Hội nghị ký kết và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy phường Bạch Mai, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bạch Mai, Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường, TS.BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cùng các đồng chí trong Ban Chỉ huy Công an phường, Ban Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn.

Toàn cảnh hội nghị

Bệnh viện Thanh Nhàn là một trong những bệnh viện đa khoa trực thuộc thành phố Hà Nội, mỗi ngày tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân và người nhà đến khám, chữa bệnh. Đây cũng là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự như trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cò mồi, hành vi vi phạm pháp luật, tranh chấp, khiếu kiện và các tình huống cấp cứu đột xuất cần có sự phối hợp xử lý kịp thời.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường nhấn mạnh Trong thời gian qua, Công an phường Bạch Mai và Bệnh viện Thanh Nhàn đã luôn duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn cho đội ngũ y, bác sĩ, người bệnh và thân nhân người bệnh. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của tình hình thực tế, việc xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp là hết sức cần thiết nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của mỗi đơn vị, nâng cao hiệu quả phối hợp, tạo cơ chế thống nhất trong trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc phát sinh và chủ động phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trưởng Công an phường tin tưởng sau lễ ký kết, hai đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy chế, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời về các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; chủ động nắm tình hình, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài. Phối hợp xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ bệnh viện, bảo đảm an toàn cho cán bộ y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân; kịp thời xử lý các tình huống gây mất an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh và nhân dân; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong bệnh viện.

Tăng cường phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định. Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và bổ sung các nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, TS.BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cũng khẳng định: Mỗi ngày trôi qua, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận hàng nghìn lượt người dân đến khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe. Một môi trường y tế phức tạp, lượng người ra vào đông đúc luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất an ninh trật tự: từ hiện tượng trộm cắp, móc túi đến những va chạm, xung đột bất ngờ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của cán bộ y tế và người bệnh. Thực tế ấy cho chúng tôi thấy rằng: Y bác sĩ chỉ có thể yên tâm cứu người khi sự an toàn của chính họ và bệnh nhân được đảm bảo. Thời gian qua, chúng tôi luôn cảm nhận được sự đồng hành lặng lẽ nhưng vô cùng tinh nhuệ của lực lượng Công an phường Bạch Mai. Từ việc phân luồng giao thông mỗi giờ cao điểm trước cổng bệnh viện, đến việc nhanh chóng có mặt giải quyết các tình huống phức tạp ngay trong đêm.

TS.BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Giám đốc Bệnh viện tin tưởng rằng, sự tin cậy và phối hợp chặt chẽ giữa Công an phường Bạch Mai và Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ tạo nên một "lá chắn" vững chắc, xây dựng Bệnh viện Thanh Nhàn thành một điểm tựa an toàn, văn minh – nơi người bệnh trao gửi niềm tin và người thầy thuốc yên tâm cống hiến.

Đồng chí Trần Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy phường Bạch Mai phát biểu tại hội nghị

Đồng quan điểm, đồng chí Trần Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy phường Bạch Mai cũng nhấn mạnh công tác đảm bảo an ninh, an toàn bệnh viện rất quan trọng để các bác sĩ toàn tâm toàn ý dốc sức cứu người. Do đó đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị Công an phường trang bị kiến thức, kỹ năng, quy tắc ứng xử, giải quyết các tình huống bất ngờ xảy ra cho lực lượng bảo vệ bệnh viện.

Đảng ủy, UBND phường Bạch Mai tặng hoa chúc mừng lễ ký kết giữa Công an phường Bạch Mai và Bệnh viện Thanh Nhàn

Đại diện Công an phường và Bệnh viện Thanh Nhàn ký kết triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự.

Việc ký kết và triển khai Quy chế phối hợp giữa Công an phường Bạch Mai và Bệnh viện Thanh Nhàn được xác định là giải pháp căn cơ, lâu dài, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.