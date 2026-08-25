Tiếp nhận nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp

ANTD.VN - Qua đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an xã Trung Giã, thành phố Hà Nội đã tiếp nhận nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp.

Anh Nguyễn Việt Anh tự nguyện giao nộp 01 khẩu súng

Thời gian qua, Công an xã Trung Giã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời nâng cao nhận thức về những nguy cơ mất an toàn, hậu quả có thể xảy ra từ việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động đến cơ quan Công an giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ đang cất giữ.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 24-8-2026, anh Nguyễn Việt Anh (SN 1989, trú tại phố Nỷ, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) đã đến trụ sở Công an xã Trung Giã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng ngắn kèm 1 hộp tiếp đạn.

Anh Nguyễn Văn Đại tự nguyện giao nộp vũ khí tại trụ sở Công an xã

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Trung Giã đã tiến hành lập biên bản giao nhận, thực hiện các thủ tục thu hồi, đồng thời bảo quản, quản lý tang vật theo quy định.

Khoảng 16h cùng ngày, anh Nguyễn Văn Đại (SN 1985, trú tại thôn Hợp Nhất, xã Trung Giã) cũng chủ động đến trụ sở Công an xã giao nộp 1 khẩu súng kíp và 1 thanh đao tự chế.

Công an xã Trung Giã đã kiểm tra, lập biên bản giao nhận, hoàn tất các thủ tục thu hồi và quản lý số vũ khí trên theo quy định của pháp luật.

Đến khoảng 16h30, anh Trần Quang Vẻ (SN 1983, trú tại thôn Phố Nỷ, xã Trung Giã) tiếp tục đến trụ sở Công an xã tự nguyện giao nộp 1 bình xịt hơi cay. Tang vật sau đó được cơ quan Công an tiếp nhận, lập hồ sơ và bảo quản theo quy định.

Anh Trần Quang Vẻ tự nguyện giao nộp bình xịt hơi cay

Việc người dân tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ không chỉ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật mà còn góp phần quan trọng phòng ngừa các vụ việc vi phạm pháp luật, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố đáng tiếc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thời gian tới, Công an xã Trung Giã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang tàng trữ trái phép; đồng thời tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Qua đó, góp phần xây dựng địa bàn xã Trung Giã an toàn, ổn định, giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả cuộc sống bình yên của Nhân dân.