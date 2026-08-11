Giá vàng tăng vọt

Vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng 1,4 – 1,6 triệu đồng/lượng. Theo đó, một số thương hiệu vàng đang được giao dịch ở mức giá sau: nhẫn SJC 999.9 142,0 – 145,0 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 141,5 – 145,4 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 142,4 – 146,4 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải 141,9 – 145,9 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 142,0 – 145,8 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 142,5 – 145,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước tăng mạnh trong bối cảnh thị trường thế giới đang không ngừng nóng lên. Trong phiên giao dịch ngày 10/8, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đã tăng gần 47 USD mỗi ounce, chốt phiên trên 4.388 USD/ounce. Như vậy chỉ tính riêng 3 phiên gần nhất, giá vàng đã tăng hơn 200 USD mỗi ounce, tương đương mức tăng 5%.

Bước sang phiên châu Á, kim loại quý tiếp tục “cất cánh”, nhanh chóng vượt 4.400 USD và đến 9h20 sáng theo giờ Việt Nam, đang giao dịch quanh 4.433 USD/ounce.

Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng tăng cao khi thị trường cân bằng giữa dữ liệu việc làm yếu kém của tuần trước của Mỹ với sự phục hồi của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Eo biển Hormuz vẫn là kênh địa chính trị chính ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát. Lập trường mới nhất của Iran đã làm giảm sự lạc quan về việc mở cửa nhanh chóng eo biển này, với việc Tehran gây sức ép đòi bồi thường liên quan đến các cuộc tấn công của Mỹ.

Giá dầu tăng khi các nhà giao dịch đánh giá lại thời điểm nối lại dòng chảy bình thường của tàu chở dầu qua eo biển. Tác động tức thời là: giá dầu thô tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất đã phục hồi một phần sau đợt giảm hôm thứ Sáu và giá vàng vẫn giữ được đà tăng bất chấp bối cảnh lãi suất mạnh hơn.

Giá vàng cũng đang hưởng lợi bởi xu hướng mua dài hạn của các ngân hàng trung ương. Theo các nhà phân tích tại Heraeus, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương đã tăng tốc trong tháng 6, bao gồm cả các giao dịch mua từ những người mua mới.

Lượng dự trữ được báo cáo đã tăng ròng 51 tấn trong tháng, tăng từ 41 tấn trong tháng 5 và gần gấp đôi mức trung bình 12 tháng là 27 tấn. Ba Lan và Trung Quốc vẫn là những người mua lớn nhất, bổ sung lần lượt 19 tấn và 15 tấn vàng vào kho dự trữ.

Theo các nhà phân tích, lượng mua ròng được báo cáo đạt 102 tấn trong nửa đầu năm 2026 bất chấp việc Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cùng nhau bán ra 127 tấn, cho thấy nhu cầu từ khu vực công vẫn là nguồn hỗ trợ quan trọng cho giá vàng.