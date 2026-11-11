Chương trình “Khúc ca Blouse trắng” đến với Làng Hữu nghị Việt Nam

ANTD.VN -Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chương trình “Khúc ca Blouse trắng” số thứ 5 sẽ đến với Làng Hữu nghị Việt Nam (304 Xuân Phương, Sơn Đồng, Hà Nội), mang theo những giai điệu yêu thương và thông điệp sẻ chia, tri ân những người “chèo đò” thầm lặng.

Chương trình tri ân những người thầy đặc biệt tại làng Hữu nghị Việt Nam có sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ

Lời tri ân đặc biệt

Làng Hữu Nghị Việt Nam là mái nhà chung của các cựu chiến binh, cựu Thanh niên xung phong bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh và những em nhỏ là con, cháu của các cựu chiến binh, cựu Thanh niên xung phong mang di chứng chất độc da cam/dioxin.

Tại đây, thường xuyên có khoảng 30 – 50 cựu chiến binh, cựu Thanh niên xung phong, cùng gần 100 em nhỏ đang sinh sống, được chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ. Mỗi người mang một hoàn cảnh riêng, nhưng đều phải đối mặt với những di chứng của chất độc da cam/dioxin, hậu quả chiến tranh để lại.

Đồng hành cùng họ là đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên, y bác sĩ ngày đêm tận tụy chăm sóc, điều dưỡng, chữa trị bệnh tật, rèn luyện kỹ năng sống, dạy chữ, dạy nghề bằng tình yêu thương cao cả, với nghị lực và sự kiên nhẫn bền bỉ đáng khâm phục.

Đến với Làng Hữu Nghị Việt Nam, “Khúc ca Blouse trắng” không chỉ mang lời ca tiếng hát, những tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến với những con người chịu nhiều thiệt thòi, mà còn mong muốn gửi trao niềm vui, sự động viên, tri ân và những phút giây thư thái giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Những lời ca, tiếng hát là món quà tinh thần dành tặng các cựu chiến binh, cựu Thanh niên xung phong, những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho đất nước nhưng đến nay vẫn mang trên mình những di chứng của chiến tranh; là sự sẻ chia với các em nhỏ đang nỗ lực vượt qua những hạn chế về thể chất, trí tuệ; đồng thời là lời tri ân chân thành gửi tới những người thầy, người cô cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đang âm thầm cống hiến, hy sinh; coi đây là mái nhà thứ hai để dành trọn tâm huyết chăm lo cho những phận đời đặc biệt trong hành trình 28 năm xây dựng và phát triển của Làng Hữu Nghị Việt Nam.

Trở lại chính nơi từng cưu mang

Những câu chuyện về nghị lực sống, tình yêu thương và sự hy sinh khiến nhiều người xúc động. Đó là anh Nguyễn Quang Thái, một nạn nhân di chứng chất độc da cam từ người cha là cựu chiến binh, từng được Làng nuôi dưỡng, chăm sóc và tạo điều kiện học tập từ năm 2007 đến 2013.

Vượt lên những khiếm khuyết về thể chất, sau khi tốt nghiệp trường y, anh Quang Thái đã trở lại chính nơi từng cưu mang mình, trở thành nhân viên y tế chăm sóc các em nhỏ cùng có hoàn cảnh như mình.

Nhiều lúc khó thở, mệt mỏi do sức khỏe suy giảm, anh vẫn cố gắng bám trụ và hoàn thành tốt công việc, bởi tâm nguyện truyền cảm hứng, nghị lực vươn lên cho các em có cùng cảnh ngộ, và phía sau anh còn hai con nhỏ và gia đình với bao nỗi lo mưu sinh, cơm áo.

Đó còn là cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền, một tấm gương đầy nghị lực và giàu lòng nhân ái. Sinh ra khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, nhưng sau một cơn sốt co giật khi mới hơn một tuổi, Huyền phải mang khuyết tật vận động, với đôi chân co quắp, bước đi khập khiễng.

Tuổi thơ của cô là những tháng ngày gắn với bệnh viện, những đợt phẫu thuật, châm cứu kéo dài và cả những tổn thương từ ánh mắt kỳ thị, lời trêu chọc của bạn bè. Bằng tình yêu thương, sự đồng hành bền bỉ của mẹ và ý chí phi thường, Huyền đã vượt qua mặc cảm, kiên trì học tập và tốt nghiệp Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

Từ ước mơ được trở thành cô giáo thuở nhỏ, Thu Huyền đã thực hiện được tâm nguyện đứng trên bục giảng, ngày ngày chăm sóc, dạy dỗ những trẻ em mang di chứng chất độc da cam tại chính ngôi nhà chung Làng Hữu nghị.

Hay câu chuyện về y sĩ Đỗ Thị Ca, người mẹ đơn thân một mình nuôi hai con, trong đó cậu con trai nhỏ gần 5 tuổi mắc chứng tăng động giảm chú ý. Dù bộn bề vất vả, chị vẫn kiên trì học hỏi, tranh thủ từng khoảng thời gian ngoài giờ làm để tìm phương pháp đồng hành và dạy con tốt hơn.

Và còn có chị Nguyễn Thị Tuyết, chị Trần Thị Bé, những người mẹ đang ngày ngày làm công việc bảo mẫu tại Làng, cùng mang trong mình nỗi niềm riêng khi những người con trai duy nhất đều chịu di chứng chất độc da cam, hiện đang được chăm sóc, học tập ngay tại nơi mẹ mình công tác.

Mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi nhọc nhằn, nhưng tất cả đều gặp nhau ở nghị lực vượt lên số phận, ở tình yêu thương và sự tận tụy dành cho công việc, cho gia đình và những mảnh đời kém may mắn. Họ không chỉ là những con người cần được sẻ chia, mà còn là những tấm gương đẹp về ý chí, lòng nhân ái và sức mạnh của tình người.

Âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối các thế hệ

Với thông điệp “Giai điệu từ tâm, khơi mầm hy vọng” chương trình mong muốn âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối các thế hệ, xoa dịu những tổn thương do chiến tranh để lại, lan tỏa lòng biết ơn, tri ân những người có công với đất nước bằng tình yêu thương và sự đồng cảm sâu sắc. Bởi, một lời ca ngọt ngào, điệu múa đẹp cũng không thể xóa đi những mất mát đã qua, những di chứng nặng nề của chiến tranh còn để lại; nhưng có thể mang đến những nụ cười, sưởi ấm những trái tim và thắp lên niềm hy vọng, nghị lực vươn lên cho ngày mai.

Đồng hành cũng chương trình Khúc ca Blouse trắng vào 14h00 thứ 3 ngày 17/11/2026 là sự góp mặt của các nghệ sĩ: NSND Hà Vy, Ca sĩ Sao Mai Bích Ngọc, MC Thái Mạnh Thắng (VOV Giao thông), ca sĩ Ưng Anh Tuấn (nhà hát Tuổi trẻ), nghệ sĩ múa rối Xuân Long (nhà hát múa rối Thăng Long), ảo thuật gia Trần Đình Quý và các ngôi sao ca nhạc nhí: Trúc Anh (Quán quân Thanh nhạc Tìm kiếm tài năng Quốc tế 2025), Hải Đăng (Hội thi Ca khúc măng non), Tiến Phúc (HCV Yoshine Music Toàn quốc) Nam Khánh (Giải vàng liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương)…

Bên cạnh những lời ca tiếng hát mang đến sự chữa lành, tinh thần nhân ái và sẻ chia của chương trình còn được lan tỏa qua những phần quà ý nghĩa bằng tiền mặt và hiện vật do đơn vị đồng hành – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trao tặng các hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, học tập và làm việc tại Làng. Không chỉ mang giá trị hỗ trợ thiết thực, mỗi món quà còn gửi gắm tình yêu thương, sự quan tâm và nguồn động viên quý báu, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để những mảnh đời kém may mắn vững vàng vượt qua khó khăn, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn..

“Khúc ca Blouse trắng” là chuỗi chương trình nghệ thuật thiện nguyện do Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo công tác thanh niên ngành Y tế, Câu lạc bộ Bí thư Đoàn Thanh niên ngành Y tế, Hội Công tác xã hội ngành Y tế Việt Nam, Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Tori (Tori Media) phối hợp tổ chức; với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cùng sự bảo trợ truyền thông của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ương (Bộ Y tế), Báo An ninh Thủ đô....