Trao việc làm, tiếp sức người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

ANTD.VN - Từ tư vấn hướng nghiệp, kết nối doanh nghiệp đến tiếp nhận vào làm việc ngay sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện, Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm tạo việc làm, tiếp sức người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, từ ngày 15 đến 18-7, Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội đã triển khai chuỗi hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học viên hoàn thành chương trình cai nghiện, tạo điều kiện để họ sớm ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Toàn cảnh buổi tuyển dụng, học viên chăm chú lắng nghe phần giới thiệu của doanh nghiệp

Cụ thể, Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 phối hợp với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Phú Hưng tổ chức tư vấn hướng nghiệp, tuyển dụng ngay tại đơn vị. Đại diện doanh nghiệp giới thiệu nhiều vị trí việc làm trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, đá ốp lát, phào tường với các công việc như vận hành máy, đánh bóng, mài ráp, sắp xếp kho, hỗ trợ kinh doanh…

Doanh nghiệp cam kết mức thu nhập, bố trí chỗ ở miễn phí tại ký túc xá, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội cùng nhiều chế độ phúc lợi khác.

Chỉ huy Cơ sở cai nghiện ma tuý số 4 và đại diện công ty phổ biến mô hình sản xuất, chế độ đãi ngộ cho ứng viên dự tuyển

Qua phỏng vấn trực tiếp, 2 người được doanh nghiệp tiếp nhận làm việc ngay sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện.

Thượng tá Nguyễn Việt Long - Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 TP Hà Nội trao quyết định hoàn thành quá trình cai nghiện về địa phương cho học viên sau cai

Sáng 18-7, Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 đã tổ chức trao quyết định hoàn thành quá trình cai nghiện cho các học viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Việt Long, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 nhấn mạnh, mục tiêu của công tác cai nghiện không chỉ giúp học viên từ bỏ ma túy mà còn tạo điều kiện để họ có việc làm, thu nhập ổn định và sớm hòa nhập cộng đồng. Khi có sinh kế bền vững, nguy cơ tái nghiện sẽ giảm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Cán bộ CSCNMT số 4 cùng thân nhân học viên sau cai dẫn học viên đến làm việc với đại diện công ty

Ngay sau lễ trao quyết định, cán bộ Cơ sở cùng thân nhân đưa các học viên được tuyển dụng đến doanh nghiệp để làm quen với môi trường làm việc.

Tại xưởng sản xuất, đại diện doanh nghiệp trực tiếp hướng dẫn quy trình lao động, giới thiệu từng công đoạn sản xuất, từ vận hành máy, gia công phào, đánh bóng, mài ráp đến xuất nhập hàng để người lao động có thể nhanh chóng bắt nhịp công việc.

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu các công đoạn làm việc cho người được tuyển dụng

Anh Nguyễn Anh Dũng, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Mỹ Hưng cho biết, việc tiếp nhận người sau cai nghiện xuất phát từ trách nhiệm xã hội cũng như mong muốn tạo cơ hội cho những người quyết tâm làm lại cuộc đời.

“Họ cần một cơ hội để chứng minh bản thân. Doanh nghiệp sẵn sàng đào tạo nghề, bố trí việc làm và trả công xứng đáng để họ ổn định cuộc sống. Đây cũng là cách chúng tôi chung tay cùng lực lượng Công an hạn chế tái nghiện và bảo đảm an ninh, trật tự”, anh Dũng chia sẻ.

Theo đại diện Cơ sở cai nghiện ma túy số 4, sau khi học viên được tiếp nhận làm việc, đơn vị vẫn tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp và gia đình theo dõi, động viên, hỗ trợ về tư tưởng trong quá trình lao động và sinh hoạt. Sự đồng hành của lực lượng Công an cùng doanh nghiệp không chỉ giúp người sau cai có việc làm mà còn tạo thêm động lực để họ vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Chuỗi hoạt động diễn ra trong bốn ngày đã kết nối người sau cai nghiện với doanh nghiệp ngay từ khi hoàn thành chương trình điều trị. Đây là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, phòng ngừa tái nghiện và góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.