Dàn khách mời siêu chiến, biến show thực tế thành phim hành động tại Running Man Vietnam 2026

ANTD.VN - Tập 1 vừa qua đã bùng nổ khi xô đổ hàng loạt kỷ lục ấn tượng. Running Man Vietnam 2026 liên tục nằm trong xu hướng nhiều ngày liền. Bên cạnh đó, Running Man Vietnam cũng chễm chệ ở vị trí Top 1 Gameshow nhận được nhiều sự chú ý nhất trên mạng xã hội nửa đầu năm 2026 với hơn 2,37 triệu thảo luận.

Tiếp nối sức nóng đó, tập 2 mở màn bằng những thước phim vô cùng điện ảnh với thể loại hành động kịch tính. Dàn cast quyết định đi nghỉ dưỡng mùa hè nhưng không ngờ những vị khách không mời lần lượt kéo đến. Đó chính là Băng Nhóm X với 3 cascadeur chuyên nghiệp Tuấn Voi, Kim Dung, Đại Bảo cùng 2 nam thần 1m80 Quốc Anh và Steven Nguyễn. Một trận ẩu đả đậm chất võ thuật bất ngờ xảy ra đưa các thành viên gia tộc R bắt buộc bước vào cuộc “Đàm phán sinh tử” để bảo vệ gia tộc.

Dàn khách mời xuất hiện biến truyền hình thực tế thành phim hành động

Thế trận "lệch kèo" giữa phe địch siêu ngầu, ngập tràn thần thái phản diện và phe ta đầy màu sắc nhưng có phần "yếu ớt" đã khiến netizen khóc giùm cho Gia tộc R: "Dự đoán tình hình tập 2: phe ta đi hết, phe địch còn nguyên", hay "Phe địch toàn container với xe ben, phe ta chắc phải mang bình oxi ra hỗ trợ!".

Nếu diễn viên Quốc Anh và Steven Nguyễn đã rất quen thuộc với khán giả thì 3 thành viên khách mời còn lại là một điều thú vị bất ngờ của Running Man Vietnam 2026 tập này. Người mở màn cho đội hình “siêu mạnh” này chính là diễn viên, cascadeur Tuấn Voi (Đặng Trung Tuấn), gương mặt có hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực cascadeur chuyên nghiệp và góp mặt trong hơn 200 dự án phim hành động. Không chỉ quen thuộc với những pha hành động mãn nhãn trên màn ảnh, anh còn ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn, trong đó có ông Lực trong bộ phim "Truy tìm long diên hương".

Cái tên tiếp theo gây tò mò là diễn viên Đại Bảo - gương mặt quen thuộc của Action C, hiện đang hoạt động với vai trò diễn viên và chỉ đạo hành động cho nhiều dự án. Anh cũng là đồng đạo diễn hành động của bộ phim "Truy tìm long diên hương", góp phần tạo nên những màn võ thuật và các phân cảnh hành động mãn nhãn trên màn ảnh.

Mỹ nữ khách mời duy nhất đối đầu với Tư Ngọc của Gia tộc R chính là diễn viên, cascadeur Kim Dung. Sở hữu nền tảng võ thuật vững vàng cùng hình ảnh "mỹ nhân hành động", Kim Dung được khán giả biết đến qua vai Liễu Thị trong bộ phim điện ảnh "Mỹ nhân kế".

Diễn viên Quốc Anh và Steven Nguyễn lần đầu tham gia ở Running Man Vietnam

Đây cũng được xem là một trong những dàn khách mời đặc biệt nhất của Running Man Vietnam qua nhiều mùa, khi bên cạnh các nghệ sĩ quen thuộc, chương trình lần đầu quy tụ những cascadeur thực thụ – những con người vốn quen đứng sau ánh đèn sân khấu.

Sự lựa chọn này không chỉ phục vụ cho chủ đề của tập phát sóng mà còn thể hiện dụng ý của ê-kíp sản xuất trong việc tôn vinh những người hùng thầm lặng của điện ảnh và truyền hình. Dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng, họ chính là những người góp phần tạo nên những pha hành động mãn nhãn và những thước phim đáng nhớ cho khán giả.

Dù xuất hiện với hình ảnh mạnh mẽ, "ngầu đét" đúng chất những người chuyên thực hiện các pha hành động mạo hiểm, dàn khách mời vẫn nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả bởi sự chân thành, hài hước và đáng yêu.

Nhiệm vụ 1: Tranh cờ đổi giá

Trời nắng và oi bức không thể ngăn cản tinh thần quyết chiến của cả hai đội. Từ dàn cast đến các khách mời đều lăn xả hết mình trong từng thử thách, mang đến những màn đối đầu vừa căng thẳng vừa đầy tiếng cười.

Không khí mùa hè đã khiến cuộc đối đầu của những "người lớn" lại bất ngờ trở thành màn tái hiện tuổi thơ đầy náo nhiệt. Những người đàn ông vốn điềm tĩnh, chững chạc trên màn ảnh bỗng chốc hóa thành những đứa trẻ đúng nghĩa: hò hét, tranh nhau từng chút lợi thế, chen lấn và quên sạch hình tượng. Không khí hỗn loạn đến mức ekip phải "bó tay", thậm chí không thể xác định kết quả của thử thách.

Trần Thành bị chấn thương tay phải

"Xe container" Hai Thành bị giảm sức mạnh do mù màu và chấn thương tay phải, dồn trọng trách lên Năm Phát, Út Tuấn và Sáu Tút.

Nhiệm vụ 2: Vali vận mệnh

Bước sang cuộc đàm phán thứ hai, các thành viên phải đối mặt với chuỗi game tâm lý và thử thách vận may đầy kịch tính. Từ những màn đập trứng hồi hộp, đến hên xui may rủi qua trò chơi tung xúc sắc, hay thử thách cắt dây, lật thẻ bài sinh tử…mang đến những khoảnh khắc tấu hài dở khóc dở cười cho người xem.

Tám Trung tiếp tục thể hiện sự khéo léo nhưng thời cơ lại thuộc về tân binh Quốc Anh - người lần đầu chơi golf nhưng liên tục cho bóng vào lỗ. Tư Ngọc tập này bất ngờ biến thành "Tư báo" khi liên tục cố vấn sai chiến thuật cho các anh em, nhưng cũng khiến tất cả ngỡ ngàng trước thể lực đáng gờm khi dám đề xuất cõng Quang Tuấn. Trong khi đó, Út Tuấn tỏa sáng xuất sắc khi thắng vòng đá cầu, mang về thêm 1 vali tiền cho Gia tộc R.

Xé bảng tên: Xoá bỏ tiền chuộc

Màn xé bảng tên ở tập 2 được đẩy lên cao trào khi Gia tộc R phải đối đầu với một băng đảng không chỉ vượt trội về thể lực mà còn sở hữu kinh nghiệm chiến đấu và chiến thuật dày dạn. Thế trận liên tục đảo chiều, buộc các thành viên phải tính toán kỹ lưỡng trong từng quyết định.

Có thể nói ở tập này Út Tuấn đã vượt lên chính mình, ghi điểm nhờ những pha tấn công quyết liệt và giúp cho các thành viên có thể chiến thắng. Là người đầu tiên nhận ra kẻ phản bội, là người luôn sát cánh bảo vệ các anh em, là người chưa từng từ bỏ hy vọng cứu lấy gia tộc. Út Tuấn đã chiến đấu mà không giữ lại chút sức lực nào cho mình.

Chưa dừng lại ở đó, sự xuất hiện bất ngờ của gián điệp khiến cả Gia tộc R rơi vào trạng thái hoang mang và nghi kỵ lẫn nhau. Trong thời khắc quyết định, họ phải đứng trước một lựa chọn đầy cân não: mạnh tay loại bỏ kẻ phản bội hay chấp nhận đánh đổi một người đồng đội để bảo toàn cơ hội chiến thắng. Khi cuộc chơi bước vào chặng cuối, những cú lật kèo liên tiếp khiến cục diện thay đổi không ngừng, mang đến một trong những màn xé bảng tên khó đoán nhất của Running Man Vietnam 2026. Toàn bộ kịch bản và khung cảnh ở phần này khiến người xem phải "nổi da gà" vì quá điện ảnh và kịch tính.

Băng Nhóm X sẽ tiếp tục đồng hành cùng Running Man Vietnam 2026 trong tập tiếp theo. Liệu sẽ còn những tình huống giật gân hay dở khóc dở cười nào đang chờ đón Gia tộc R?

Đón xem Tập 3 sẽ chính thức lên sóng lúc 21g00, Thứ Sáu, ngày 07/08/2026 trên kênh HTV7 và 21g30 cùng ngày trên YouTube Running Man Vietnam - Chạy ngay đi.