Triển lãm mỹ thuật "Mật ngữ thời gian" - Cuộc đối thoại giữa sơn mài, giấy dó và dzi

ANTD.VN - Triển lãm "Mật ngữ thời gian" là cuộc đối thoại mỹ thuật của 3 chất liệu mỹ thuật gồm dzi, sơn mài, giấy dó để cùng kể một câu chuyện về trí tuệ, ký ức và sức sống của di sản trong nghệ thuật đương đại.

Triển lãm "Mật ngữ thời gian" vừa khai mạc vào chiều ngày 31/7 và kéo dài đến hết ngày 7/8 tại Nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật được sáng tác trên chất liệu dzi của vùng Himalaya, sơn mài và giấy dó của Việt Nam. Một điểm nhấn của triển lãm là việc tiếp cận đá dzi từ góc nhìn mỹ thuật. Dzi là loại hạt mã não cổ có nguồn gốc từ vùng Tây Tạng và dãy Himalaya.

Đối với hội họa, dzi mở ra nhiều khả năng tiếp cận mới về bố cục và tư duy tạo hình với bảng màu tự nhiên gồm các gam đen, trắng, nâu và đỏ đất. Nếu dzi gợi nhắc ngôn ngữ của biểu tượng thì sơn mài lại là nghệ thuật của thời gian. Trải qua nhiều thế kỷ phát triển, sơn mài Việt Nam đã trở thành một trong những thành tựu đặc sắc của mỹ thuật dân tộc. Mỗi tác phẩm được hình thành từ quá trình lao động bền bỉ với nhiều lớp sơn, nhiều lần phủ, mài và hoàn thiện.

Chính sự tích lũy của thời gian cùng kỹ thuật tinh xảo đã tạo nên chiều sâu đặc biệt cho bề mặt tác phẩm, phản ánh sự kiên trì, sáng tạo và khả năng làm chủ chất liệu của người nghệ sĩ.

Song hành với sơn mài là giấy dó, chất liệu mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng giàu sức sống của văn hóa Việt Nam. Được làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên và lưu truyền qua nhiều thế hệ làng nghề, giấy dó từng là nơi lưu giữ thư tịch, tranh dân gian, thư pháp và nhiều giá trị văn hóa truyền thống.

Trong sáng tác đương đại, giấy dó tiếp tục được các nghệ sĩ lựa chọn bởi khả năng dung hòa giữa tính mộc mạc của vật liệu với chiều sâu biểu cảm của hội họa, tạo nên sự đối thoại tinh tế giữa thiên nhiên, con người và nghệ thuật.

Sự gặp gỡ của dzi, sơn mài và giấy dó trong cùng một không gian triển lãm không chỉ là sự kết hợp của 3 chất liệu mà còn là sự giao thoa giữa nhiều lớp văn hóa.

Các tác phẩm tại triển lãm được chọn lọc từ bộ sưu tập mỹ thuật ứng dụng dzi của nhà sưu tập Hồ Dương cùng các tác phẩm của 9 họa sĩ đương đại gồm Trần Quốc Hưng, Lê Thu Huyền, Thiên Long, Tạ Thanh Tâm, Nguyễn Thu Thủy, Đỗ Bảng, Thái Tĩnh, Hạnh Nhân, Đỗ Thị An Bình.

Mỗi nghệ sĩ mang đến một ngôn ngữ tạo hình riêng, góp phần kiến tạo nên không gian nghệ thuật đa chiều, nơi các giá trị truyền thống được tiếp cận bằng tinh thần sáng tạo và tư duy thẩm mỹ của thời đại.

Một số tác phẩm tại triển lãm: