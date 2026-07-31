Bồi dưỡng nghiệp vụ livestream, nâng cao trách nhiệm của nhà sáng tạo nội dung số

ANTD.VN - Chiều 27/7, Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Trường Cao đẳng Truyền hình và Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Jin Pro Network tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream Khóa 11 tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Sau 5 ngày tổ chức, Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream Khóa 11 đã chính thức bế giảng với nhiều kết quả tích cực. Đồng thời, lớp học cũng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà sáng tạo nội dung số.

Tham dự Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream Khóa 11 có ông Nguyễn Chấn, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; TS. Trần Tiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Truyền hình; bà Nguyễn Thị Thu Ngân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Jin Pro Network, cùng đại diện các đơn vị phối hợp, đội ngũ giảng viên và toàn thể học viên.

Ông Nguyễn Chấn - Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT(thứ 8 từ phải qua) cùng Lãnh đạo các đơn vị và học viên chụp ảnh lưu niệm trong buổi Lễ bế giảng (Ảnh: VTVCollege).

Khóa học xây dựng chương trình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tập trung vào những nội dung thiết thực như quy định pháp luật trong lĩnh vực thông tin điện tử, kỹ năng xây dựng nội dung, tổ chức và vận hành các phiên livestream, ứng dụng công nghệ cũng như nâng cao trách nhiệm của người sáng tạo nội dung trên môi trường số. Trong suốt khóa học, các học viên tích cực trao đổi với giảng viên, chuyên gia và hoàn thành đầy đủ các buổi học theo kế hoạch.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Nguyễn Chấn biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên và ghi nhận những kết quả tích cực của khóa học. Theo ông Nguyễn Chấn, việc duy trì và mở rộng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ livestream sẽ góp phần hình thành cộng đồng nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với xã hội và sẵn sàng thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số.

Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Nguyễn Chấn biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên và ghi nhận những kết quả tích cực của khóa học (Ảnh: VTVCollege).

Về phía đơn vị chủ trì phối hợp tổ chức, Giám đốc Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Nguyễn Thanh Hải cho rằng, livestream đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một hoạt động tạo ra giá trị kinh tế đáng kể và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số. Vì vậy, việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp cùng đạo đức trong hoạt động sáng tạo nội dung là yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng môi trường số văn minh, lành mạnh và phát triển bền vững.

Giám đốc Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Nguyễn Thanh Hải khẳng định, livestream đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một hoạt động tạo ra giá trị kinh tế đáng kể và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số

Đánh giá hiệu quả chương trình, TS. Trần Tiến khẳng định nội dung đào tạo được thiết kế theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn, chú trọng phát triển đồng thời kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm xã hội. Nhà trường kỳ vọng những kiến thức được trang bị sẽ giúp học viên vận dụng hiệu quả vào hoạt động thực tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của lĩnh vực truyền thông số.

TS. Trần Tiến đánh giá về hiệu quả của chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Bên cạnh đó, Chủ tịch Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Jin Pro Network Nguyễn Thị Thu Ngân cho biết, thành công của Khóa 11 tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực số. Đồng thời, lớp học tạo tiền đề để triển khai thêm nhiều chương trình bồi dưỡng chất lượng trong thời gian tới.

Chủ tịch Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Jin Pro Network bà Nguyễn Thị Thu Ngân khẳng định hiệu quả của mô hình phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo và doanh nghiệ trong phát triển nhân lực số và định hướng các chương trình bồi dưỡng chất lượng cao tương lai

Tại lễ bế giảng, nhiều học viên đã đánh giá cao giá trị thực tiễn của khóa học, đặc biệt là những nội dung liên quan đến kiến thức pháp luật và quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Cụ thể, diễn viên Mạnh Quân, một trong những học viên của Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream Khóa 11 cho biết: “Những kiến thức, kỹ năng được trang bị tại khóa học sẽ là hành trang quý giá để mỗi học viên tự tin hơn khi xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng”.

Diễn viên Mạnh Quân phát biểu tại lễ bế giảng

Tại lễ bế giảng, Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên đáp ứng đầy đủ yêu cầu chương trình. Đây là sự ghi nhận kết quả học tập, thể hiện cam kết của mỗi học viên trong việc vận dụng kiến thức, kỹ năng và tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động sáng tạo nội dung trên không gian mạng.

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream Khóa 11 đã góp phần bồi dưỡng đội ngũ nhà sáng tạo nội dung số có chuyên môn, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh kinh tế số và các nền tảng trực tuyến phát triển mạnh mẽ, những chương trình đào tạo này được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng cộng đồng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, lan tỏa các giá trị tích cực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái số tại Việt Nam.