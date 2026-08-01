NTK trẻ Phạm Bá Phúc đứng sau hai dấu ấn của Võ Đoàn Bảo Hà tại Miss Grand Vietnam 2026

ANTD.VN - Chinh phục Ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2026 bằng tư duy của một kỹ sư logistics, Võ Đoàn Bảo Hà không chỉ xuất sắc trở thành Á hậu 2 mà còn "ẵm" luôn giải Best Evening Gown. Đằng sau những bước catwalk phát sáng ấy là câu chuyện đầy tâm huyết của NTK Gen Z Phạm Bá Phúc với tuyệt phẩm "Aura Quartz".

Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 khép lại với hai dấu ấn nổi bật của Võ Đoàn Bảo Hà khi người đẹp được xướng tên ở vị trí Á hậu 2 và đồng thời mang về giải thưởng Best Evening Gown. Đồng hành cùng cô trong hành trình chinh phục sân khấu là NTK Phạm Bá Phúc, người thực hiện riêng thiết kế dạ hội "Aura Quartz", bộ trang phục được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo, kỹ thuật chế tác và khả năng tôn vinh hình ảnh của người mặc.

Võ Đoàn Bảo Hà đạt danh hiệu Á hậu 2 tại Miss Grand Vietnam 2026

Ở phần thi ứng xử dành cho Top 5, Võ Đoàn Bảo Hà lựa chọn trả lời song ngữ. Với góc nhìn của một kỹ sư logistics, cô chia sẻ rằng TP.HCM là một đô thị phát triển nhanh nhưng chưa bao giờ đánh mất bản sắc văn hóa và sự tử tế. Theo người đẹp, thành phố phát triển bằng tư duy kinh tế sắc bén nhưng được vận hành bằng một trái tim nghĩa tình.

"Đến với TP.HCM, quý vị không chỉ được nhìn thấy một Việt Nam năng động và thịnh vượng mà còn có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim người Việt Nam luôn mạnh mẽ vươn mình và yêu chuộng hòa bình. Tôi tự hào khi được trở thành và là một phần của dòng chảy đó", Bảo Hà chia sẻ trước Ban giám khảo.

Võ Đoàn Bảo Hà trong phần thi Trang phục dạ hội. Được biết, đây là thiết kế riêng mà NTK Phạm Bá Phúc thiết kế riêng cho người đẹp đến từ Đồng Nai

Phần thể hiện tự tin, khả năng sử dụng song ngữ cùng thông điệp giàu tính kết nối đã góp phần giúp cô chinh phục Ban giám khảo để giành danh hiệu Á hậu 2. Trước đó, người đẹp cũng ghi dấu ấn ở phần trình diễn dạ hội khi thiết kế "Aura Quartz" được trao giải Best Evening Gown, trở thành một trong những bộ trang phục nổi bật nhất mùa giải.

Đứng sau thành công của thiết kế là NTK Phạm Bá Phúc - gương mặt trẻ đang từng bước khẳng định dấu ấn trong lĩnh vực thời trang dành cho các cuộc thi nhan sắc. Với chàng trai genZ, một bộ trang phục dạ hội không chỉ cần tạo hiệu ứng thị giác mà còn phải truyền tải được câu chuyện, bản lĩnh và cá tính của người mặc.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp khúc xạ của những tinh thể thạch anh thuần khiết, "Aura Quartz" được Phạm Bá Phúc thiết kế dành riêng cho Võ Đoàn Bảo Hà. Thay vì tập trung vào sự cầu kỳ đơn thuần, nhà thiết kế mong muốn xây dựng hình ảnh một cô gái hiện đại, bản lĩnh và tỏa sáng bằng chính nội lực của mình.

Thiết kế Aura Quartz do Võ Đoàn Bảo Hạ lựa chọn được trao giải Best Evening Gown

Điểm nhấn của thiết kế nằm ở cấu trúc tạo hình in 3D được xử lý công phu, lấy cảm hứng từ ánh sáng của khối thạch anh kết hợp cùng hoa văn mang âm hưởng hoàng gia và hiệu ứng quang phổ độc bản. Hàng nghìn viên đá cao cấp được đính kết thủ công trên toàn bộ trang phục tạo nên hiệu ứng phản chiếu ánh sáng đa chiều, giúp mỗi chuyển động của người mặc đều gợi liên tưởng đến ánh sáng lấp lánh từ những tinh thể quý hiếm.

Theo Phạm Bá Phúc, thời trang dành cho các đấu trường sắc đẹp đang ngày càng đề cao tính cá nhân hóa. Vì vậy, từ phom dáng, chất liệu, kết cấu cho đến hiệu ứng sân khấu đều được anh nghiên cứu dựa trên vóc dáng, thần thái và câu chuyện của từng người đẹp thay vì áp dụng một công thức chung.

Mai Ngô trong bộ cánh của NTK Phạm Bá Phúc. Đây cũng là bộ cánh mà Mai Ngô sử dụng trong khuôn khổ cuộc thi Miss Supranational 2026

Trước khi đồng hành cùng Võ Đoàn Bảo Hà tại Miss Grand Vietnam 2026, Phạm Bá Phúc từng có thiết kế được Miss Thailand 2024 lựa chọn trình diễn tại Miss Planet International. Bộ đầm sau đó đã xuất sắc giành giải Best Evening Gown, góp phần đưa dấu ấn sáng tạo của nhà thiết kế Việt đến với đấu trường sắc đẹp quốc tế. Bên cạnh đó, anh còn thiết kế trang phục dạ hội cho đại diện Nhật Bản tại Miss International Queen 2024, góp phần giúp người đẹp lọt Top 12 chung cuộc, đồng thời thực hiện trang phục cho Mai Ngô trong hành trình chinh chiến tại Miss Supranational 2026.

Trước đó, Phạm Bá Phúc gây chú ý với bộ sưu tập áo dài cưới "Viên mãn", lấy cảm hứng từ những bộ ảnh cưới Việt Nam thập niên 1990. Dự án đã giúp anh xuất sắc giành danh hiệu Á khoa ngành Thiết kế Thời trang, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Sau đó, nhà thiết kế tiếp tục khẳng định năng lực khi đạt Á quân Fashion Show Miss Ocean, đồng thời đồng hành cùng nhiều đại diện nhan sắc trong nước và quốc tế.

Võ Đoàn Bảo Hà trong thiết kế đến từ NTK Phạm Bá Phúc

Từ những dấu ấn tại các sân chơi chuyên môn đến việc đồng hành cùng nhiều đại diện nhan sắc, Phạm Bá Phúc từng bước khẳng định dấu ấn với các thiết kế đề cao tính cá nhân hóa và giá trị thủ công.

Thành công của "Aura Quartz" tại Miss Grand Vietnam 2026 tiếp tục nối dài hành trình ấy, khi bộ trang phục không chỉ được vinh danh ở hạng mục Best Evening Gown mà còn đồng hành cùng Võ Đoàn Bảo Hà trên hành trình chinh phục danh hiệu Á hậu 2. Đây cũng là cột mốc mới, khẳng định vị trí của Phạm Bá Phúc trong lĩnh vực thiết kế thời trang dành cho các đấu trường nhan sắc.