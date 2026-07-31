Hoàn thiện khuôn mẫu và đúc đồng tượng Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

ANTD.VN - Công trình sáng tác tượng chân dung Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập do NSND Vương Duy Biên thực hiện đã hoàn thiện sau thời gian nghiên cứu. Tác phẩm góp phần tái hiện hình ảnh một bậc lão thành cách mạng của Đảng, gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng cho các thế hệ sau.

Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh (24/4/1906 – 24/4/2026) và 85 năm Ngày hy sinh (28/8/1941 – 28/8/2026) của Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hội đồng họ Hà Nghệ Tĩnh phối hợp với Ban Phát huy Di sản - Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam triển khai thực hiện công trình sáng tác tượng chân dung Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Đây là công trình mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện lòng tri ân đối với một nhà lãnh đạo tiền bối kiên trung của Đảng và dân tộc, đồng thời góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa tới cộng đồng.

Lễ đúc tượng Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra ngày 28/7/2026

Tác phẩm do NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trực tiếp sáng tác. Ông đã dành nhiều tâm huyết để tái hiện hình tượng đồng chí Hà Huy Tập, hướng tới khắc họa chân thực diện mạo, thần thái và bản lĩnh của Cố Tổng Bí thư.

Theo Ban Tổ chức, quá trình sáng tác được chuẩn bị kỹ lưỡng với khối lượng tư liệu phong phú. Tác giả đã nghiên cứu các tài liệu lịch sử, chân dung lưu trữ, những công trình khoa học về cuộc đời và sự nghiệp của Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đồng thời trao đổi với gia đình, dòng họ Hà cùng các nhà nghiên cứu để bảo đảm tính chính xác trong từng chi tiết.

NSND Vương Duy Biên (bên trái) cùng vợ chồng ông Hà Huy Thanh, Trưởng ban Di sản hội đồng họ Hà Việt Nam, cháu ruột của Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, và bà Nguyễn Thu Hương, Giám đốc Cty TNHH MTV Disa, tại buổi kiểm tra, hoàn thiện khuôn mẫu thạch cao tượng Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Một trong những công đoạn đúc đồng tượng Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Trong quá trình sáng tạo tác phẩm, NSND Vương Duy Biên đã trải qua nhiều công đoạn từ phác thảo ý tưởng, tạo mẫu đất, mẫu thạch cao đến công đoạn hoàn thiện và đúc tượng. Trong suốt quá trình thực hiện, tác phẩm được chỉnh sửa chi tiết nhằm đạt sự hài hòa về tỷ lệ, đường nét và biểu cảm. Mỗi đường nét đều được chăm chút kỹ lưỡng để tạo nên một công trình nghệ thuật có giá trị lâu bền, tương xứng với tầm vóc của một nhân vật lịch sử tiêu biểu.

Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, tượng Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập còn là biểu tượng của lòng biết ơn đối với các thế hệ cách mạng đi trước. Công trình góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức bảo tồn di sản trong cộng đồng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Sau khi hoàn thiện, tượng Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập sẽ được giới thiệu trong khuôn khổ Hội thảo khoa học về họ Hà Nghệ Tĩnh thời gian tới. Đây là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và đại diện dòng họ Hà cùng nhìn lại những đóng góp của dòng họ Hà đối với lịch sử dân tộc, đồng thời giới thiệu công trình nghệ thuật mang nhiều ý nghĩa lịch sử và văn hóa.

Theo kế hoạch, tượng sẽ được an vị trang trọng tại Nhà thờ Đại tôn họ Hà, trở thành điểm nhấn văn hóa, không gian tưởng niệm và tri ân Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ban Tổ chức cũng bày tỏ lời cảm ơn tới NSND Vương Duy Biên, các nghệ nhân, đơn vị thi công, các nhà khoa học cùng toàn thể bà con dòng họ Hà đã đồng hành, góp phần tạo nên công trình với chất lượng và giá trị cao nhất.



Tượng Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập trong quá trình hoàn thiện

Việc triển khai sáng tác và hoàn thiện tượng Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã khẳng định ý nghĩa của nghệ thuật trong việc gìn giữ ký ức lịch sử, tôn vinh các danh nhân cách mạng, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống đương đại. Tượng Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập được kỳ vọng sẽ trở thành công trình văn hóa có giá trị lâu dài, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.