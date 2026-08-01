"Chiến sĩ - Đường tới vinh quang" mang trải nghiệm quân ngũ lên sóng VTV

ANTD.VN - Không chỉ là gameshow hỏi đáp, "Chiến sĩ - Đường tới vinh quang" phát sóng trên VTV3 mang đến góc nhìn trẻ trung về đời sống quân ngũ thông qua sự kết hợp giữa kiến thức, vận động, công nghệ và tinh thần đồng đội.

Các đội tranh tài qua nhiều thử thách đòi hỏi kiến thức, thể lực và tư duy chiến thuật

Lấy cảm hứng từ môi trường quân đội, "Chiến sĩ - Đường tới vinh quang" quy tụ 100 bạn trẻ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự cùng hai nghệ sĩ trẻ đảm nhận vai trò đội trưởng, đồng hành và dẫn dắt người chơi xuyên suốt hành trình chinh phục các thử thách.



Chương trình được xây dựng theo mô hình thi đấu nhiều vòng, tái hiện hành trình của một chiến sĩ mới từ tuyển chọn, huấn luyện đến thực hiện nhiệm vụ trong môi trường mô phỏng. Mỗi phần thi đều đặt người chơi vào những tình huống đòi hỏi kiến thức, thể lực, tư duy chiến thuật và khả năng phối hợp với đồng đội.

Ở vòng đầu tiên mang tên "Tuyển quân", 100 người chơi bước vào phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm để phân chia thành hai nhóm gồm: nhóm "Tác chiến" và nhóm "Dự bị". Những người trả lời đúng sẽ được ở lại nhóm "Tác chiến", trong khi người trả lời sai chuyển sang nhóm "Dự bị". Tuy nhiên, cục diện cuộc chơi không cố định bởi luật chơi liên tục thay đổi với nhiều dạng câu hỏi khác nhau, từ câu hỏi dành cho toàn đội, câu hỏi riêng cho đội trưởng đến các màn đối đầu trực tiếp giữa hai nhóm.

Điểm đáng chú ý là quân số của mỗi đội không chỉ phụ thuộc vào kết quả trả lời đúng hay sai mà còn chịu tác động từ quyết định của đội trưởng. Họ có thể lựa chọn bảo vệ thành viên đội mình hoặc tìm cách làm suy giảm lực lượng của đội đối phương. Chính yếu tố chiến thuật này khiến diễn biến chương trình luôn khó lường, buộc cả đội trưởng lẫn các thành viên phải tính toán để duy trì lực lượng Tác chiến đông nhất trước khi bước vào các vòng tiếp theo.

Người chơi trải nghiệm những nội dung huấn luyện tân binh được tái hiện trong trường quay

Sang vòng "Tân binh", không khí trường quay sẽ được tái hiện như một thao trường thu nhỏ khi các kỹ năng cơ bản trong đời sống quân ngũ được đưa vào thử thách. Người chơi trải nghiệm từ những công việc nội vụ quen thuộc như sắp xếp ba lô, quân trang cho đến các bài tập thể lực như chui rào, kéo lốp, đu dây ngang. Các nội dung được điều chỉnh phù hợp với hình thức truyền hình nhưng vẫn giữ tinh thần rèn luyện của môi trường quân đội, giúp khán giả có thêm góc nhìn sinh động về quá trình huấn luyện của những chiến sĩ mới.

Vòng thi cuối cùng mang tên "Quyết thắng" được xem là điểm nhấn của chương trình khi ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) kết hợp súng laser để tạo nên các nhiệm vụ tác chiến mô phỏng. Trong không gian ảo, hai đội lần lượt thực hiện nhiều nhiệm vụ như đột nhập, giải cứu con tin, tìm mã kích hoạt hoặc giành quyền kiểm soát hệ thống tên lửa. Những người chơi xuất sắc nhất ở vị trí "Tác chiến" sẽ được trao phần thưởng cùng huy hiệu danh dự, trong khi các nghệ sĩ tham gia với vai trò đội trưởng không nằm trong diện nhận giải thưởng.

MC Sơn Lâm đồng hành cùng người chơi trong hành trình chinh phục các thử thách

Theo êkíp sản xuất, sức hấp dẫn của "Chiến sĩ - Đường tới vinh quang" đến từ việc kết hợp nhiều hình thức thể hiện trong cùng một chương trình. Bên cạnh yếu tố thi đấu, chương trình còn đan xen các phóng sự trải nghiệm và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm biến những kiến thức vốn được xem là khô khan về vũ khí, kỹ thuật quân sự hay quân y thành những nội dung trực quan, dễ tiếp cận hơn với khán giả trẻ. Công nghệ mô phỏng cũng góp phần tạo nên cảm giác chân thực, tăng tính nhập vai và mang đến nhiều bất ngờ trong mỗi tập phát sóng.

Đồng hành cùng chương trình với vai trò MC, Sơn Lâm cho biết anh từng có nhiều cơ hội làm việc với các đơn vị quân đội trong quá trình tác nghiệp và luôn dành sự yêu thích đặc biệt cho những phóng sự trải nghiệm tại doanh trại. Theo nam MC, việc được trực tiếp tiếp cận các khí tài quân sự hay theo dõi quá trình huấn luyện của người lính luôn mang lại nhiều cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ.

Thông qua hệ thống luật chơi linh hoạt cùng cách tiếp cận hiện đại, chương trình hướng tới việc cân bằng giữa yếu tố giải trí và những giá trị giáo dục. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam được giới thiệu tới khán giả không chỉ qua các bài huấn luyện hay nhiệm vụ mô phỏng mà còn thông qua tinh thần đồng đội, bản lĩnh và sự quyết đoán trong từng thử thách. Chương trình được phát sóng vào 10 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3.