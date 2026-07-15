Chủ tịch Hà Nội cam kết tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, hạ tầng và quản lý đô thị

ANTD.VN - Phát biểu tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng nhận trách nhiệm trước cử tri và người dân về những hạn chế trong chỉ đạo, điều hành của UBND TP; cam kết tập trung xử lý các điểm nghẽn về đầu tư, hạ tầng và các vấn đề dân sinh đô thị.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại kỳ họp

Chiều 15/7, sau phiên chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND TP Hà Nội khóa XVII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã phát biểu, chia sẻ một số nội dung trước nghị trường.

Người đứng đầu UBND TP cho biết, các nội dung được chất vấn tại kỳ họp đều là những vấn đề dân sinh thiết thực, được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. UBND TP Hà Nội nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đại biểu HĐND.

Những cam kết, giải pháp được các giám đốc sở, ngành và các Phó chủ tịch UBND TP báo cáo tại hội trường sẽ được cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai; đồng thời xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện.

Đối với những nội dung chưa có điều kiện trả lời đầy đủ tại hội trường, UBND TP sẽ tiếp tục chỉ đạo trả lời, giải quyết theo đúng quy định.

Chủ tịch Hà Nội cho biết thời gian qua, thành phố đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện Luật thủ đô và các quy hoạch lớn; vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; thúc đẩy tăng trưởng; triển khai các dự án trọng điểm; xử lý các tồn tại kéo dài...

Tuy nhiên, thành phố nhận thấy kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế của Hà Nội cũng như các cơ chế, nguồn lực Trung ương đã giao.

Cụ thể: Chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng cần tiếp tục được nâng lên. Đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khu vực kinh tế tư nhân chưa đạt như kỳ vọng. Năng lực hấp thụ vốn, sức cạnh tranh và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của một bộ phận doanh nghiệp còn hạn chế.

Tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và thi công một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Một số dự án tiếp tục vướng mắc về thủ tục, đất đai và sự phối hợp giữa các cơ quan. Việc xử lý các dự án chậm triển khai và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực đất đai cũng chưa đồng đều.

Ngoài ra, các vấn đề về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm không khí, ô nhiễm các dòng sông, thu gom và xử lý rác thải, nhà ở xã hội, trường học, cơ sở y tế và các thiết chế văn hóa vẫn cần được tập trung giải quyết.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Vẫn có công việc xử lý chậm, chưa xác định rõ trách nhiệm hoặc chưa tạo được kết quả cụ thể.

"Thay mặt UBND TP, tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm trước HĐND, cử tri và nhân dân thủ đô đối với những hạn chế thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, nhất là các nhiệm vụ chậm tiến độ, sự phối hợp chưa hiệu quả và những vấn đề chưa tạo được chuyển biến rõ rệt" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận trách nhiệm.

Trong những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết sẽ tập trung thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, thành phố sẽ điều hành tăng trưởng chủ động, sát thực tiễn và nâng cao chất lượng tăng trưởng; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, hạ tầng và quản lý đô thị; triển khai hiệu quả Luật thủ đô và các quy hoạch lớn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và trách nhiệm thực thi của bộ máy.

Đối với các dự án giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, công trình thoát nước, xử lý nước thải, trường học, bệnh viện và các công trình dân sinh cấp bách, Hà Nội sẽ duy trì cơ chế chỉ đạo trực tiếp, kiểm tra thường xuyên tại hiện trường và xử lý kịp thời các vướng mắc.

Trong quản lý đô thị, Hà Nội xác định ưu tiên xử lý các điểm ùn tắc giao thông, úng ngập; cải thiện chất lượng không khí và các dòng sông nội đô; nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; phát triển bãi đỗ xe, vận tải công cộng và phương tiện giao thông xanh.

Đối với từng điểm ùn tắc, úng ngập và khu vực ô nhiễm kéo dài, thành phố sẽ yêu cầu xác định rõ nguyên nhân, giải pháp trước mắt, giải pháp lâu dài và thời hạn hoàn thành; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm tiến độ.

Hà Nội cũng sẽ đẩy nhanh các dự án thoát nước trọng điểm, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và ứng dụng công nghệ trong quan trắc, dự báo, điều hành nhằm từng bước giải quyết căn cơ tình trạng úng ngập.

Đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới phương thức quản lý theo chuỗi, tăng cường kiểm soát nguồn gốc, truy xuất xuất xứ.

Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm không bảo đảm chất lượng, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người dân...