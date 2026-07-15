Đại sứ quán Ấn Độ cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam sau vụ tai nạn ca nô tại Phú Quốc

ANTD.VN - Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã bày tỏ lời cảm ơn tới chính quyền và người dân Việt Nam vì sự hỗ trợ và chia sẻ sau vụ lật ca nô chở khách tại vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ thiệt mạng. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về nước trong ngày 13/7.

Nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc được đưa về đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Ảnh: TTXVN phát

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Ấn Độ cho biết thi thể các nạn nhân đã được đưa về nước trong ngày 13/7 trên chuyến bay máng số hiệu VN979 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Mumbai. Theo cơ quan đại diện ngoại giao Ấn Độ, chính quyền các bang Andhra Pradesh, Kerala và Tamil Nadu phối hợp tiếp nhận và đưa thi thể các nạn nhân về quê nhà để tổ chức tang lễ. Theo truyền thông Ấn Độ, trong số 15 nạn nhân có 10 người đến từ bang Tamil Nadu, 3 người từ bang Andhra Pradesh và 2 người từ bang Kerala.

Đại sứ quán cũng gửi lời cảm ơn tới Ban Quản lý Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng các cơ quan chức năng đã hỗ trợ công tác cứu hộ, xử lý hậu quả và hoàn tất các thủ tục sau vụ tai nạn.

Thông báo nêu rõ: "Chúng tôi cảm ơn những người bạn Việt Nam đã gửi lời chia buồn và cầu nguyện. Những lời cầu nguyện, sự nỗ lực và sự hiện diện của các bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trong thời khắc đau buồn này".

Vụ tai nạn xảy ra hôm 11/7 khi một ca nô cao tốc chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 thuyền viên người Việt bị lật gần khu vực Hòn Mây Rút Ngoài, ngoài khơi đảo Phú Quốc. Vụ việc khiến 15 du khách thiệt mạng, trong khi những người còn lại được cứu sống.

Đại sứ quán Ấn Độ cho biết 16 du khách sống sót đã trở về nước, trong khi một nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Việt Nam. Nam nạn nhân này bị suy hô hấp nặng do ngạt nước, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não; đồng thời mắc bệnh lý nền đái tháo đường và nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành.

Sau khi cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, các bác sĩ đã quyết định can thiệp tái thông động mạch vành khẩn cấp ngay tại Phú Quốc. Sau hơn 2 giờ can thiệp, ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tái thông thành công mạch vành, đồng thời đặt máy tạo nhịp tạm thời để ổn định huyết động cho người bị nạn. Khi tình trạng tạm ổn định, nạn nhân này đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hiện gia đình của nạn nhân cũng đã có mặt tại Việt Nam để chăm sóc.

Cơ quan chức năng Việt Nam đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật.