Chủ tịch xã có thẩm quyền phạt đến 250 triệu đồng vi phạm về đất đai

ANTD.VN -Theo quy định mới vừa được Chính phủ ban hành, Chủ tịch cấp xã, phường có thẩm quyền xử phạt đến 250 triệu đồng trong vi phạm về đất đai, gấp 50 lần so với quy định trước đó.

Chính phủ ban hành Nghị định 281 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến mức xử phạt đối với hành vi không đăng ký đất đai theo hướng bổ sung quy định về trường hợp không bị xử phạt.

Phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, Nghị định sửa đổi, bổ sung cũng tăng thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã, cơ quan thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 250 triệu đồng, đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn ba tháng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Thẩm quyền xử phạt này cao hơn so với quy định cũ, khi Chủ tịch UBND cấp xã chỉ có quyền phạt tiền đến 5 triệu đồng.

Chủ tịch cấp xã, phường được xử phạt vi phạm về đất đai đến 250 triệu đồng

Các biện pháp buộc khắc phục hậu quả mà Chủ tịch UBND cấp xã được áp dụng gồm: Buộc đăng ký đất đai, thực hiện thủ tục để được phê duyệt dự án chăn nuôi tập trung có quy mô lớn; buộc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và làm thủ tục để được bàn giao đất trên thực địa; buộc bên nhận chuyển quyền, bên thuê, bên thuê lại, bên nhận góp vốn, bên nhận tài sản gắn liền với đất phải trả lại đất;...

Trưởng đoàn kiểm tra chuyên ngành về đất đai do Cục trưởng Cục Quản lý đất đai thành lập, trưởng đoàn kiểm tra do thủ trưởng tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ thành lập, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường có quyền phạt tiền đến 400 triệu đồng (mức quy định cũ là 50 triệu đồng).

Với trường hợp trưởng đoàn kiểm tra chuyên ngành về đất đai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập, Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, thủ trưởng tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao kiểm tra trong phạm vi quản lý Nhà nước của bộ, thẩm quyền xử phạt lên tới 500 triệu đồng.

Các đoàn kiểm tra trên cũng có thẩm quyền khác gồm tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất; đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn ba tháng...

Ngoài ra Nghị định cũng quy định việc xác định số lợi bất hợp pháp là số lợi được tính thành tiền do tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có được từ việc sử dụng đất sau vi phạm và phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trường hợp hành vi vi phạm do nhiều tổ chức, cá nhân cùng thực hiện trên một thửa đất thì số lợi bất hợp pháp phải nộp được chia đều cho các tổ chức, cá nhân cùng vi phạm.

Trường hợp người vi phạm đã nộp các khoản tiền vào ngân sách Nhà nước từ việc sử dụng đất vi phạm thì số lợi bất hợp pháp phải nộp sẽ được khấu trừ từ các khoản tiền đã nộp.