'Dân vận khéo' trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng

ANTD.VN - Thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 429 qua địa bàn, Công an xã Phượng Dực, Hà Nội đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để người dân tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng, không phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 429 qua địa bàn xã Phượng Dực có gần 1.079 trường hợp, hộ dân có đất liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Đến hết tháng 5/2026, chính quyền địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 665 thửa đất, đạt gần 62%. Còn lại 414 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có 375 trường hợp liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 39 trường hợp liên quan đến đất hành lang giao thông, đất công.

Công an xã đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng

Ngày 23/6/2026, UBND xã Phượng Dực ban hành Phương án số 08/PA-UBND về tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 15 trường hợp phục vụ dự án. Công an xã được giao xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho buổi cưỡng chế dự kiến diễn ra ngày 30/6/2026.

Với phương châm ưu tiên tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, Công an xã đã chủ động tham mưu UBND xã, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền thôn Hồng Minh trực tiếp gặp gỡ, giải thích chủ trương thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đại diện Công an xã Phượng Dực cho biết: Xác định công tác giải phóng mặt bằng luôn là khâu khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân và quyết định tiến độ của các dự án đầu tư. Vì vậy lực lượng Công an xã đã cử cán bộ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" trực tiếp đối thoại, lắng nghe, giải thích chính sách, tháo gỡ từng vướng mắc phát sinh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Khi người dân hiểu, tin và thấy quyền lợi được bảo đảm, sự đồng thuận được hình thành, tiến độ dự án cũng được đẩy nhanh.

Nhờ được lực lượng Công an xã kiên trì giải thích, vận động, tuyên truyền, đến ngày 30/6/2026, đã có 11/15 hộ tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đối với 4 hộ còn lại, Công an xã tiếp tục tham mưu lùi thời gian cưỡng chế đến ngày 10/7/2026 để có thêm thời gian vận động.

Nhờ được lực lượng Công an xã kiên trì giải thích, vận động, tuyên truyền, 15 hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng

Trong thời gian này, cán bộ Công an xã tiếp tục trực tiếp đến từng gia đình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải thích các quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng giải đáp những vướng mắc phát sinh. Đến sáng 10/7/2026, cả 4 hộ dân còn lại đã tự nguyện tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng, không phải tổ chức cưỡng chế. Kết quả trên đã cho thấy công tác “Dân vận khéo” của lực lượng Công an xã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn, tiết kiệm thời gian, kinh phí của Nhà nước, đồng thời thể hiện hiệu quả tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở và ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển các tuyến giao thông chiến lược và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, yêu cầu đặt ra đối với công tác giải phóng mặt bằng ngày càng lớn. Tuy nhiên với quyết tâm chính trị cao, làm tốt công tác dân vận, tạo được sự đồng thuận của người dân, xã Phượng Dực đã từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng yêu cầu của thành phố.