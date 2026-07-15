Chính phủ đề xuất cấm kinh doanh “bóng cười” cho mục đích giải trí

ANTD.VN - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, mặc dù đã có quy định quản lý, kiểm soát nhưng hoạt động kinh doanh, sử dụng khí N₂O (còn gọi là “khí cười” hay “bóng cười”) vẫn diễn biến khá phức tạp…

Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại phiên họp

Chiều 15-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Báo cáo tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư đã sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Đáng chú ý, dự thảo Luật bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N₂O (còn gọi là “khí cười”) để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, thời gian vừa qua, mặc dù đã có quy định quản lý, kiểm soát nhưng hoạt động kinh doanh, sử dụng loại khí này vẫn diễn biến khá phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người sử dụng.

Mặt khác, sử dụng khí N₂O để giải trí cũng có thể là bước khởi đầu rất nhanh chóng để một người đi vào con đường sử dụng ma túy…

Thực tiễn trên thế giới cũng cho thấy nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand, Đức… đã áp dụng các biện pháp cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt đối với việc kinh doanh, cung cấp và sử dụng bóng cười cho mục đích giải trí.

Với những căn cứ trên, Chính phủ cho rằng việc bổ sung quy định cấm hoạt động kinh doanh khí N₂O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế, là cần thiết.

Một nội dung quan trọng khác tại dự thảo Luật sửa đổi lần này là thay thế Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trong đó, cắt giảm 56 ngành, nghề và sửa đổi phạm vi của 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025...

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi báo cáo tại phiên họp

Đại diện cơ quan thẩm tra dự án luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi đề nghị tiếp tục rà soát, thuyết minh đầy đủ cơ sở, tính hợp lý và tính thực chất của các phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại dự thảo Luật.

Đối với việc tăng cường kiểm soát khí N₂O, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí với sự cần thiết tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng khí cười nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, trật tự và an toàn xã hội.

Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng cách tiếp cận cấm kinh doanh khí N2O dựa trên mục đích sử dụng cuối cùng có thể phát sinh khó khăn trong tổ chức thực hiện và xác định trách nhiệm pháp lý trên thực tế.

Do đó, cần đánh giá đầy đủ tác động của chính sách, phân định rõ giữa các hành vi cần cấm và các trường hợp sử dụng hợp pháp, tránh gây ảnh hưởng không cần thiết đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như các nhu cầu chính đáng của xã hội.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Luật Đầu tư có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến quyền tự do đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; đồng thời liên quan chặt chẽ đến yêu cầu bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, việc sửa đổi Luật cần quán triệt tư duy đổi mới nhưng phải hết sức thận trọng, bảo đảm hài hòa giữa các yêu cầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên lưu ý, việc thực hiện mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải bảo đảm thực chất, đúng trọng tâm, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tránh cách làm cơ học, chỉ nhằm đạt tiêu chí về số lượng.

Cùng đó, kiên quyết tránh tình trạng bãi bỏ điều kiện đầu tư kinh doanh nhưng lại chuyển hóa thành các yêu cầu quản lý dưới hình thức khác, làm giảm hiệu quả cải cách và gia tăng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8 tới.