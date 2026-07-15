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Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang)

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ANTD.VN - Chiều 15/7, trong chuyến công tác tại Tuyên Quang, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; chung sức, đồng lòng, quyết tâm bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Được khởi công xây dựng từ năm 1990, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên mới được nâng cấp, mở rộng với quy mô hơn 10 ha. Đây là nơi yên nghỉ của 1.972 liệt sĩ và 2 ngôi mộ liệt sĩ tập thể, trong đó còn nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính; phần lớn là những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trở thành địa chỉ đỏ, không gian tri ân linh thiêng nơi biên cương, hằng năm, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên đón đông đảo cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước về dâng hương, tưởng nhớ những người con ưu tú của Tổ quốc.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, trên địa bàn tỉnh có khoảng 4.370 liệt sĩ. Hiện vẫn còn hơn 1.200 liệt sĩ vẫn còn nằm lại chiến trường. Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với quyết tâm cao nhất và đến nay đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo baochinhphu.vn

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Từ khóa:

#Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

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