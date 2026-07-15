Từ 15/7, Hà Nội hỗ trợ đặc thù cho lực lượng thực hiện công tác phòng, chống ma túy

Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi đặc thù trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và hỗ trợ người được phân công giúp đỡ người được giáo dục tại cấp xã;

Nội dung, mức chi đặc thù trong công tác cai nghiện ma túy tại các Cơ sở cai nghiện ma túy công lập; nội dung, mức chi đặc thù cho lực lượng chuyên trách, thực hiện phòng, chống ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung, mức chi đặc thù trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và hỗ trợ người được phân công giúp đỡ người được giáo dục tại cấp xã (chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này).

Theo Phụ lục I, thành phố quyết định hỗ trợ hàng tháng người được được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo phân công của Trưởng Công an cấp xã; mức hỗ trợ: 0,3 lần mức lương tối thiểu vùng I.

Hỗ trợ hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và hỗ trợ người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã theo phân công của Chủ tịch UBND cấp xã; mức hỗ trợ: 0,3 lần mức lương tối thiểu vùng I.

Hỗ trợ thêm cán bộ trực tiếp quản lý người bị áp dụng biện pháp giám sát điện tử: mức hỗ trợ 100.000 đồng/người bị giám sát/tháng...

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bỏ phiếu thông qua Nghị quyết

Nội dung, mức chi đặc thù trong công tác cai nghiện ma túy tại các Cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội (chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết này).

Nội dung, mức chi đặc thù cho lực lượng chuyên trách, thực hiện phòng, chống ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội (chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này).

Cụ thể, thành phố hỗ trợ tiền thuốc cắt cơn (trừ trường hợp đã được điều trị cắt cơn tại tổ chức xã hội, cơ sở xã hội, cơ sở đa chức năng), giải độc, thuốc điều trị rối loạn tâm thần và điều trị các cơ hội khác (nếu có): Theo thực tế phát sinh, tối đa 650.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định.

Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn: Mức hỗ trợ tùy theo từng nghề, thời gian học thực tế, tối đa không vượt quá mức hỗ trợ cao nhất (06 triệu đồng/người/khóa học); không hỗ trợ tiền học nghề cho đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ lần thứ hai trở đi được học nghề.

Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ hàng tháng cho người lao động hợp đồng tại các Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố; mức hỗ trợ: 1,2 lần mức lương tối thiểu vùng I;

Hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an Thành phố; mức hỗ trợ: 1,2 lần mức lương tối thiểu vùng I;

Hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng tham mưu Cảnh sát thuộc phòng Tham mưu Công an Thành phố và một số cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng chức năng làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc lĩnh vực phòng, chống ma túy của cơ quan thường trực phòng, chống ma túy Công an Thành phố; mức hỗ trợ: 1,2 lần mức lương tối thiểu vùng I;

Hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ (giám sát viễn thông) thuộc phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an Thành phố; mức hỗ trợ: 01 lần mức lương tối thiểu vùng I;

Hỗ trợ cho lực lượng Công an cấp xã thuộc Công an Thành phố trực tiếp bắt giữ và khởi tố các vụ án ma túy có từ 03 bị can trở lên theo tội danh quy định về tội phạm ma túy với mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/01 vụ án...

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2026.