Chủ động phòng ngừa, quản lý chặt người lao động ngoại tỉnh

ANTD.VN - Chủ động nắm tình hình, quản lý nhân khẩu, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, trong các ngày 27-7 và 3-8-2026, Công an xã Kim Anh, Hà Nội đã tổ chức kiểm tra các lán trại tại công trình xây dựng, qua đó kịp thời phát hiện một số trường hợp chưa thực hiện đúng quy định về cư trú, đồng thời kết hợp tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa ma túy và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

CAX Kim Anh kiểm tra ma túy tại các lán trại công nhân làm việc trên địa bàn

Thực hiện công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa vi phạm pháp luật, trong các ngày 27-7-2026 và 3-8-2026, Công an xã Kim Anh đã ra quân kiểm tra 3 lán với tổng số 51 lao động đang làm việc tại các công trình xây dựng trên địa bàn. Đây đều là lao động tỉnh ngoài, tiềm ẩn những khó khăn nhất định trong công tác quản lý cư trú, nắm tình hình nhân khẩu nếu không được kiểm tra, rà soát thường xuyên.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xã phát hiện một số lao động đang làm việc tại các công trình chưa thực hiện đúng quy định về lưu trú. Công an xã Kim Anh đang thiết lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, lực lượng Công an xã đã tiến hành test nhanh ma túy đối với các trường hợp thuộc diện kiểm tra. Kết quả, các trường hợp được test nhanh đều âm tính với chất ma túy.

Không chỉ tập trung phát hiện, xử lý vi phạm, Công an xã Kim Anh xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở. Vì vậy, ngay trong quá trình kiểm tra, lực lượng Công an xã đã kết hợp phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về cư trú và phòng, chống ma túy tới người lao động, chủ thầu.

Người lao động được yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký cư trú, khai báo lưu trú; đồng thời nâng cao ý thức tự phòng ngừa, chủ động phối hợp với lực lượng Công an khi có yêu cầu. Các chủ thầu cũng được yêu cầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc quản lý người lao động, bảo đảm việc cư trú, lưu trú được thực hiện đúng quy định.

CAX Kim Anh kiểm tra ma tuý đối với công nhân làm việc tại địa bàn

Việc kiểm tra thường xuyên tại các khu vực có đông lao động ngoài tỉnh làm việc không chỉ nhằm phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm mà còn giúp lực lượng Công an xã Kim Anh kịp thời nắm chắc tình hình địa bàn, biến động nhân khẩu và những vấn đề có thể tác động đến an ninh, trật tự.

Từ thực tế quản lý cho thấy, các lán trại tại công trình xây dựng thường là nơi tập trung người lao động từ nhiều địa phương, trong đó có những trường hợp mới đến làm việc, chưa nắm đầy đủ quy định về cư trú. Nếu không được rà soát, hướng dẫn kịp thời, những thiếu sót trong quản lý cư trú có thể ảnh hưởng đến công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và phòng ngừa vi phạm.

Do đó, việc Công an xã Kim Anh chủ động kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngay tại cơ sở có ý nghĩa thiết thực. Qua mỗi đợt kiểm tra, người lao động được nâng cao nhận thức pháp luật, chủ thầu hiểu rõ hơn trách nhiệm quản lý, còn lực lượng Công an có thêm thông tin để chủ động phòng ngừa, phát hiện các dấu hiệu vi phạm.

Đặc biệt, việc kết hợp kiểm tra cư trú với test nhanh ma túy góp phần chủ động phòng ngừa tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Kết quả các trường hợp được kiểm tra đều âm tính với chất ma túy cũng cho thấy công tác kiểm tra, tuyên truyền, phòng ngừa được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong người lao động.

Thời gian tới, Công an xã Kim Anh tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý nhân khẩu, kiểm tra cư trú tại các khu vực, công trình có người lao động ngoài tỉnh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động người dân, người lao động và chủ cơ sở chủ động phối hợp với lực lượng Công an.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ cơ sở, những hoạt động kiểm tra, rà soát như trên góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định địa bàn và bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.