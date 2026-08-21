5 bị can bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng, chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng về tội lừa dối khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1995, ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên và Nguyễn Thị Kim Anh, sinh năm 1991, ở xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thành lập hộ kinh doanh Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sigma care 03, đăng ký hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ tắm hơi, massage, các dịch vụ tăng cường sức khỏe…và nhờ một người bạn ở tỉnh Hưng Yên đứng tên chủ hộ kinh doanh.

Theo điều tra khoảng tháng 7/2025, Khánh và Kim Anh mở cơ sở Spa Sigma tại số nhà 187, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Đến khoảng tháng 10/2025 đến tháng 5/2026, các đối tượng mở cơ sở Spa “Royal Luxury” tại số nhà 128, đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Giang.

Hai cơ sở này chủ yếu hoạt động kinh doanh dịch vụ giảm béo, chăm sóc da, vật lý trị liệu, chăm sóc vùng kín của phụ nữ.

Khánh và Kim Anh đã chỉ đạo tổ chức mô hình hoạt động gồm 5 bộ phận: Lễ tân; tư vấn vòng 1; kỹ thuật viên; “mẫu” (hay còn gọi là cò mồi); tư vấn vòng 2 (đóng vai bác sĩ, chuyên gia và trợ lý của bác sĩ, chuyên gia) để thực hiện kịch bản gian dối, chiếm đoạt tiền của khách hàng thông qua các gói “liệu trình chuyên sâu”, “liệu trình nâng cao”.

Các đối tượng đóng vai bác sĩ, chuyên gia; trợ lý của bác sĩ, chuyên gia mặc áo blouse tương tác, kiểm tra, tư vấn, thậm chí dọa nạt khách bằng cách đánh giá tình trạng của khách hàng bị nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm để khách hàng thấy lo lắng, cần thiết phải sử dụng dịch vụ chuyên sâu.

Để thu hút khách hàng, các đối tượng còn thực hiện quảng cáo không đúng sự thật trên nền tảng mạng xã hội về sự hiện đại của máy móc, trình độ chuyên môn cao của nhân viên, công nghệ cao của phương pháp làm tại cơ sở này. Bằng phương thức, thủ đoạn trên, Khánh và Kim Anh đã lừa dối chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Kim Anh và 3 nhân viên của cơ sở là Nguyễn Phi Anh, sinh năm 1998, ở xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang; Đào Thị Út, sinh năm 1987, ở phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên và Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1996, ở phường Đại Phúc, thành phố Hải Phòng về tội lừa dối khách hàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.