Chính thức: Quán Internet mở cửa sau 22h bị phạt đến 15 triệu đồng

ANTD.VN - Theo quy định mới, từ đầu tháng 7-2026, quán Internet mở cửa sau 22h bị phạt đến 15 triệu đồng; gửi email che giấu danh tính bị phạt đến 70 triệu đồng.

Nghị định 174/2026/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 7/2026 quy định rõ mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Theo đó, phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nhưng không ký hợp đồng đại lý Internet hoặc không có văn bản của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet xác nhận là điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp;

Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mà không đáp ứng đủ điều kiện hoạt động; Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về bảo đảm an ninh mạng;

Hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày; Không thực hiện đúng các quy định về trách nhiệm của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định.

Ngoài hành vi trên, Nghị định 174/2026 còn quy định mức xử phạt đối với hành vi gửi email che giấu danh tính. Theo khoản 5 Điều 96 Nghị định này, hành vi che dấu tên, địa chỉ điện tử của mình hoặc giả mạo tên, địa chỉ điện tử của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thư điện tử, tin nhắn bị phạt từ 50 - 70 triệu đồng.

Bên cạnh đó, mức phạt tiền nêu trên còn được áp dụng đối với hành vi mua bán hoặc trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Không chỉ bị phạt tiền, người có hành vi vi phạm có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội từ 22 - 24 tháng.

Đặc biệt, với hành vi phạm bản quyền, Nghị định 174/2026 nêu rõ mức phạt tiền từ 20-30 triệu đồng khi chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà chưa được phép của chủ sở hữu. Nếu vi phạm trên trang thông tin điện tử, mức phạt tăng lên từ 30-40 triệu đồng.

Không chỉ có vậy, hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải nội dung phân biệt đối xử cũng có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Mức phạt trên áp dụng đối với tổ chức có hành vi vi phạm, trường hợp cá nhân vi phạm như tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức của tổ chức.