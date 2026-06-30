Từ 1/7: Viên chức không chỉ tham gia góp vốn mà còn được làm giám đốc công ty

ANTD.VN - Luật Viên chức 2025 cho phép viên chức không chỉ được góp vốn mà còn được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp và một số tổ chức ngoài công lập…

Khoản 3 Điều 13 Luật Viên chức 2025 quy định, viên chức được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bệnh viện, cơ sở giáo dục, tổ chức nghiên cứu khoa học ngoài công lập, trừ trường hợp pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật về ngành, lĩnh vực có quy định khác.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, nếu không thuộc trường hợp bị pháp luật hạn chế, viên chức có thể tham gia điều hành doanh nghiệp, trong đó có thể đảm nhiệm chức danh giám đốc công ty hoặc các chức danh quản lý khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại khoản 3 Điều 14 Luật Viên chức 2010 sửa đổi, viên chức chỉ được góp vốn nhưng không được tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Không chỉ có vậy, Luật Viên chức 2025 còn nêu rõ, viên chức được ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác nếu pháp luật về ngành, lĩnh vực không cấm, đồng thời phải bảo đảm không phát sinh xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, không trái với thỏa thuận trong hợp đồng làm việc và không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Trường hợp nội dung này chưa được thỏa thuận trong hợp đồng làm việc thì viên chức phải được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đồng ý bằng văn bản; đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thì phải được cấp trên quản lý trực tiếp đồng ý bằng văn bản.

Trong khi đó, quy định hiện hành tại Luật Viên chức năm 2010 chỉ cho phép viên chức ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác khi pháp luật không cấm, phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, Luật Viên chức 2025 còn bổ sung hình thức tiếp nhận vào làm viên chức không qua thi tuyển đối với một số đối tượng như chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, năng khiếu đặc biệt hoặc người có kinh nghiệm phù hợp với vị trí việc làm.

Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm có thể bị bố trí vào vị trí việc làm ở trình độ thấp hơn hoặc cho thôi việc. Đây là điểm mới quan trọng, nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân và khắc phục tình trạng bình quân trong quản lý viên chức.

Đặc biệt, Luật Viên chức 2025 đã siết chặt quy định về kỷ luật bằng cách kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật. Theo đó, thời hiệu đối với hành vi bị khiển trách tăng từ 2 năm lên 5 năm, các hành vi vi phạm khác tăng từ 5 năm lên 10 năm.

Các trường hợp không áp dụng thời hiệu tiếp tục được giữ nguyên. Thời hạn xử lý kỷ luật vẫn tối đa 90 ngày, trường hợp phức tạp không quá 150 ngày. Thời gian điều tra, truy tố, xét xử hình sự không tính vào thời hiệu xử lý kỷ luật.