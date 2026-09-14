Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế": Mới đạt 36%, Cục Thuế thúc tiến độ triển khai

ANTD.VN - Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công văn hỏa tốc gửi Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố về việc tập trung nguồn lực triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

Theo Cục Thuế, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, toàn ngành thuế đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm tổ chức triển khai thống nhất chiến dịch trên toàn quốc.

Qua theo dõi kết quả triển khai đến ngày 8/9, Cục Thuế ghi nhận nhiều cơ quan thuế địa phương đã vào cuộc quyết liệt trong xử lý danh sách doanh nghiệp, tổ chức có mã trạng thái 03 - ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo danh sách Cục Thuế đã giao.

Tuy nhiên, mức trung bình về tỷ lệ xử lý tại 34 thuế tỉnh, thành phố mới đạt 36%. Trong đó, các địa phương có tỷ lệ xử lý cao hơn mức trung bình gồm Lai Châu đạt 74,8%, Gia Lai 66,6%, Hà Nội 62,5%, Ninh Bình 61,5%, Thái Nguyên 53,7%, Đắk Lắk 49,3%, Hưng Yên 49,1%, Tuyên Quang 48%, Thanh Hóa 44,4%, Quảng Ngãi 43,7%, Tây Ninh và Nghệ An cùng đạt 43,3%, Đà Nẵng 41,7% và Bắc Ninh 40,2%.

Một số địa phương khác có tỷ lệ xử lý ở mức khá như Lâm Đồng đạt 39,9%, Hà Tĩnh 39,3%, Lạng Sơn 36,1% và Cao Bằng 36,3%.

Đáng chú ý, TP.HCM có tỷ lệ xử lý chỉ đạt 19,6%, tuy nhiên số lượng tuyệt đối hồ sơ đã xử lý lại cao nhất cả nước, chiếm 26,1% tổng kết quả xử lý của toàn ngành.

Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế cấp dưới tập trung hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế trong chiến dịch "Làm sạch mã số thuế"

Theo Cục Thuế, việc triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” đã tạo chuyển biến và bước đầu đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, tiến độ xử lý vẫn còn chậm; chất lượng giải quyết hồ sơ cần tiếp tục được kiểm soát và tăng cường.

Một bộ phận người nộp thuế chưa được tiếp cận, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời về thủ tục chấm dứt hiệu lực, khôi phục mã số thuế. Một số đơn vị chưa quán triệt, tổ chức triển khai đầy đủ theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Thuế, dẫn đến cách hiểu, cách hướng dẫn chưa thống nhất.

Với khối lượng người nộp thuế còn phải xử lý rất lớn, đặc biệt tại các địa bàn kinh tế trọng điểm, Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu, tiến độ của chiến dịch; tập trung hỗ trợ tối đa, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện, không để phát sinh thêm tồn đọng do nguyên nhân chủ quan.

Trong đó, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị phải giải quyết ngay các hồ sơ đã đủ căn cứ xác định nghĩa vụ thuế. Trường hợp đã có đầy đủ hồ sơ, tài liệu để xác định số thuế còn phải nộp, số thuế nộp thừa hoặc số thuế đủ điều kiện hoàn theo quy định, cơ quan thuế phải khẩn trương xác định, thông báo đầy đủ, một lần các nghĩa vụ và hướng dẫn người nộp thuế hoàn thành các nội dung còn phải thực hiện để xử lý dứt điểm hồ sơ.

Đồng thời, các đơn vị phải công khai, minh bạch trong hướng dẫn rõ thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, nghĩa vụ thuế, hành vi vi phạm và mức xử phạt thường gặp liên quan đến giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục mã số thuế. Kiên quyết chấn chỉnh việc yêu cầu người nộp thuế thực hiện thêm thủ tục, cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu không có căn cứ. Không từ chối tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu giải trình hoặc hướng dẫn nhiều lần không đúng quy định.

Đối với hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động của người nộp thuế đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan thuế phải ban hành thông báo xác nhận theo quy định, để người nộp thuế tiếp tục hoàn tất thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền; hoặc ban hành thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với trường hợp đăng ký thuế trực tiếp theo Thông tư 90/20267/TT-BTC.

Cục Thuế cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện. Trong đó, xử lý kịp thời, nghiêm túc các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu hoặc làm chậm tiến độ xử lý.

Cơ quan thuế các cấp phải tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện tổ chức, cá nhân hành nghề dịch vụ, kế toán, tư vấn thuế có biểu hiện tư vấn không đúng quy định, nhất là về mức xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.

Xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định, hạn chế tình trạng thông tin tư vấn sai lệch làm người dân hiểu sai, phát sinh tâm lý lo ngại, bức xúc hoặc không tiếp tục thực hiện thủ tục.