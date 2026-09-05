Nghiên cứu cơ chế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngừng hoạt động muốn đóng mã số thuế

ANTD.VN - Gần 95.000 doanh nghiệp, tổ chức đóng mã số thuế trong 8 tháng đầu năm, chủ yếu được ngành Thuế xử lý trong đợt làm sạch mã số thuế. Cục Thuế cho biết sẽ nghiên cứu các cơ chế tháo gỡ khó khăn đối với người nộp thuế trạng thái 03 và 06.

Cục Thuế vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Hội Tư vấn Thuế và Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ Hàng hải liên quan đến chính sách tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện pháp luật quản lý thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trạng thái 03 và 06.

Trước đó, tại buổi làm việc với các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp về xử lý khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế, hải quan do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì, Hội Tư vấn Thuế và Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ Hàng hải đã nêu hàng loạt khó khăn, vướng mắc về xử lý nghĩa vụ thuế và thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

Cục Thuế cho biết, cơ quan này ghi nhận các kiến nghị của các tổ chức nêu trên. Trong thời gian tới, Cục Thuế cho biết, sẽ nghiên cứu trình Bộ Tài chính, Chính phủ và Quốc hội xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về cơ chế tháo gỡ đối với người nộp thuế trạng thái 03 và 06.

Nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động nhiều năm nhưng gặp khó khăn khi đóng mã số thuế (Ảnh minh họa)

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo Cục Thuế, trong 8 tháng đầu năm, gần 95.000 doanh nghiệp, tổ chức đã đóng mã số thuế, tăng gấp đôi cùng kỳ.

Trong đó, chỉ hơn 23.000 hồ sơ phát sinh mới năm nay. Còn lại, gần 72.000 trường hợp tồn đọng từ năm 2025 trở về trước, được ngành thuế xử lý trong đợt làm sạch dữ liệu.

Theo ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế, doanh nghiệp, tổ chức đóng mã số thuế tăng mạnh không đồng nghĩa lượng doanh nghiệp thực tế rút lui khỏi thị trường tăng tương ứng. Kết quả này một phần đến từ việc xử lý hồ sơ tồn đọng và cập nhật lại trạng thái pháp lý của người nộp thuế. Ngoài ra, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thời gian qua cũng ảnh hưởng đến biến động này.

Cũng trong 8 tháng đầu năm, ngành thuế đã cấp mới mã số thuế cho 167.637 doanh nghiệp, tổ chức, bằng 89% cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng đăng ký kinh doanh, lượng doanh nghiệp cấp mới cao gấp 6,8 lần số đơn vị đóng mã số thuế. Con số này cao hơn mức 4,5 lần của năm ngoái.

Theo lãnh đạo ngành thuế, trọng tâm của chiến dịch làm sạch mã số thuế lần này là xử lý các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ngoài ra, cơ quan Thuế cũng đang phối hợp với Cục C06 (Bộ Công an) rà soát, chuẩn hóa thông tin định danh người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp trong diện này.

Cùng với đó, ngành thuế sẽ chuẩn hóa thông tin địa chỉ, người đại diện pháp luật, chủ sở hữu nhằm hạn chế tình trạng hồ sơ giải thể kéo dài và ngăn hành vi mượn danh nghĩa lập công ty "ma" để bán hóa đơn, gian lận thuế.

Với trường hợp cá nhân bị mạo danh hoặc sử dụng trái phép thông tin để lập doanh nghiệp, hướng xử lý là bảo vệ nạn nhân và tách bạch trách nhiệm của họ với nghĩa vụ tài chính của công ty bị mạo danh.

Với doanh nghiệp muốn tiếp tục kinh doanh, cơ quan thuế sẽ hỗ trợ tháo gỡ tồn đọng để khôi phục địa vị pháp lý hợp pháp.