Chi Pu - Steven Nguyễn thành đôi trong “Chị chị Em em 3”

ANTD.VN - Không chỉ hé lộ quá trình Chi Pu vào vai liền chị quan họ Thị Nương, “Chị chị Em em 3” còn tung poster mới với sự xuất hiện của cô bên cạnh Steven Nguyễn, gợi mở thêm một mối liên hệ giữa các nhân vật trong phim.

Hình ảnh khiến người xem tò mò về mối liên hệ giữa Thị Nương và Văn Cường trong "Chị chị Em em 3"

Chi Pu và Steven Nguyễn là hai cái tên đang nhận được nhiều sự quan tâm trong dàn diễn viên “Chị chị Em em 3”. Nếu Steven Nguyễn đảm nhận vai nam chính được bổ sung trong quá trình phát triển kịch bản, nhằm tăng phần kịch tính cho mối quan hệ tình cảm chồng chéo giữa các nhân vật, thì Chi Pu đánh dấu màn trở lại vũ trụ điện ảnh “Chị chị Em em" sau phần phim đầu tiên.

Trước khi cùng xuất hiện trên màn ảnh, cả hai cũng gây chú ý khi đứng chung khung hình tại một số sự kiện gần đây, với những khoảnh khắc tương tác và tạo dáng thu hút khán giả. Vì vậy, khi cùng có mặt trong poster “Chị chị Em em 3”, Chi Pu và Steven Nguyễn càng khiến người xem tò mò về mối liên hệ giữa Thị Nương và Văn Cường trong câu chuyện.

Nhạc sĩ Ngọc Lương theo sát và hướng dẫn Chi Pu khi hoá thân là một liền chị quan họ

Chia sẻ thêm về lần tái xuất vũ trụ điện ảnh “Chị chị Em em” của Chi Pu, nhà sản xuất Will Vũ cho hay: “Vai diễn này lần này rất khác với Chi Pu. Đây cũng là điểm thú vị khiến Chi Pu quyết định quay trở lại với “Chị chị Em em 3”. Chi Pu rất chủ động, rất bản lĩnh. Tuy nhiên, nhân vật chúng tôi khai thác kỳ này thì hoàn toàn ngược lại”.

Diễn viên/Cố vấn diễn xuất NSND Lê Khanh cũng nhận định vai diễn Thị Nương đã đặt Chi Pu vào một sắc thái khác biệt với hình ảnh thường thấy của cô. Bà cho biết: “Mọi người đều biết Chi Pu là một ca sĩ đa năng, cực kỳ hiện đại, mạnh mẽ, hấp dẫn, cuốn hút. Nhẹ nhàng, đong đưa, luyến láy, cực kỳ nữ tính, nền nã - Chi Pu lại phải học một cái vai dạng như vậy chứ không kiểu bốc lửa như sân khấu hiện đại ngày nay”.

Cả trên set quay cũng theo sát Chi Pu

Dù vậy, Chi Pu vẫn tìm thấy điểm tương đồng của mình với nhân vật. Cô chia sẻ: “Thị Nương là một cô ca nương hát quan họ rất đẹp, rất lộng lẫy nhưng ẩn sâu bên trong lại là một người thiếu thốn tình cảm. Đấy là một điểm Chi thấy mình dễ đồng cảm với vai Thị Nương hơn”.

Dù có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực ca hát, việc hóa thân thành một liền chị quan họ vẫn là một thử thách không nhỏ đối với Chi Pu. Bên cạnh diện mạo và trang phục, nữ diễn viên còn dành nhiều thời gian nắm bắt cách ứng xử, thần thái, cử chỉ và cả ánh mắt để khán giả thấy được một Thị Nương tài sắc trên màn ảnh. Cô bộc bạch: “Tôi rất may mắn khi có nhạc sĩ Ngọc Lương theo sát tôi từ những ngày đầu tiên cho đến ngày quay hình. Cô luôn có mặt tại trường quay để kèm cặp và hướng dẫn tôi phải làm thế nào cho đúng, cho đẹp”.

Qua BTS 3, nhà sản xuất cũng hé lộ những khung hình đậm chất hội hè Kinh Bắc trong phim với bảng màu ấm, từ các sắc đỏ, vàng chủ đạo từ đèn lồng, cờ hội đến trang phục của các liền anh, liền chị. Thị Nương xuất hiện nhiều trong không gian sinh hoạt đông đúc, đặc biệt là những cảnh hát quan họ trên thuyền giữa mặt nước. Chi Pu cho biết cảnh quay này có sự tham gia của hàng trăm quần chúng cùng nhiều chiếc thuyền, mang đến cho cô một kỉ niệm đáng nhớ khi được hoà mình vào không khí sinh hoạt cùng người dân địa phương Bắc Ninh và góp phần tạo nên nhiều phân cảnh đẹp cho phim.

“Chị Chị Em Em 3” từng giới thiệu poster Thị Mầu (Kỳ Duyên) - Văn Cường với dòng chữ “Với tôi, em là một đồng minh nguy hiểm”, hay Thị Mầu - Văn Tài (Quốc Anh) với câu “Có những thứ phải cưới rồi mới biết về nhau”. Việc liên tục đặt các nhân vật vào những mối quan hệ khác nhau qua từng poster cũng phần nào phác họa một câu chuyện với nhiều mối liên hệ đan xen, thay vì chỉ tập trung vào một cặp nhân vật.

Ekip tiết lộ những khung cảnh đậm chất hội hè Kinh Bắc trong phim

Những mảnh ghép tiếp theo về Thị Nương sẽ dần được hé lộ trong thời gian tới, trước khi phim chính thức khởi chiếu vào ngày 16/10.