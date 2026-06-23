Xử lý tài xế dùng băng dán che biển số xe tránh phạt nguội

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế dùng băng dán che biển số xe để tránh phạt nguội.

Thời gian gần đây, trên các hội, nhóm mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một xe ô tô VinFast VF6, biển kiểm soát 36K-088.87 có dấu hiệu dùng băng dán màu đen để thay đổi ký tự trên biển kiểm soát nhằm che giấu thông tin phương tiện, đối phó với hệ thống giám sát giao thông và tránh bị xử lý vi phạm qua hình ảnh.

Từ nguồn thông tin thu thập được, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành rà soát dữ liệu từ hệ thống camera AI giám sát giao thông, phát hiện phương tiện này xuất hiện tại khu vực nút giao Lạc Long Quân - Quang Trung.

Tiến hành xác minh, lực lượng Công an xác định chủ phương tiện là anh N.N.L, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Làm việc với lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện đã thừa nhận hành vi dùng băng dán để thay đổi ký tự trên biển số xe nhằm tránh bị phát hiện, xử lý vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi điều khiển xe gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe, vi phạm quy định tại điểm b, Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định hiện hành, hành vi gắn biển số không đúng với Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc làm thay đổi, che lấp, giả mạo biển số xe có thể bị xử phạt tới 26 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi che, sửa, dán, bẻ cong hoặc làm thay đổi ký tự trên biển số xe với mục đích đối phó lực lượng chức năng. Hiện nay, hệ thống camera AI giám sát giao thông được triển khai rộng khắp, có khả năng nhận diện phương tiện, đối chiếu dữ liệu đăng ký và phát hiện các dấu hiệu bất thường. Mọi hành vi cố tình sử dụng biển số giả hoặc thay đổi biển số để trốn tránh xử lý vi phạm đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.