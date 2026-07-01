Mệnh lệnh từ trái tim, nối lại những mạch nguồn yêu thương

ANTD.VN -Triển khai chiến dịch “500 ngày đêm” thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Công an xã Thường Tín và Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đang tích cực triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn.

Từ sáng sớm 1/7, một không khí thật đặc biệt tại UBND xã Thường Tín, Hà Nội. Rất đông người dân, chủ yếu là người cao tuổi đổ về chờ lấy mẫu ADN với hy vọng tìm lại hài cốt của người thân yêu.

Cụ Nguyễn Thị Lê (72 tuổi, trú tại thôn Văn Hội, xã Thường Tín) cho biết: Anh trai cụ hi sinh tại chiến dịch Mậu Thân 1968, đến nay vẫn chưa tìm được mộ. Bao năm qua, gia đình đã nhiều lần đi tìm nhưng vẫn không có hồi âm. Bố mẹ cũng đã mất, hiện chỉ còn một mình cụ Lê là người thân duy nhất. Vì vậy ngay khi nhận được thông tin Công an xã tổ chức thu nhận mẫu AND để tìm mộ liệt sĩ, cụ đã tức tốc có mặt để làm thủ tục.

Lực lượng Công an xã hỗ trợ các trường hợp già yếu.

Cùng chung tâm trạng, cụ Nguyễn Văn Hoàng (75 tuổi, trú thôn Nhị Khê) vừa lau nước mắt vừa chia sẻ: “Anh trai tôi nhập ngũ năm 1965, hy sinh tại chiến trường miền Nam. Từ ngày đó đến nay, gia đình cũng nhờ mọi kênh để tìm mộ anh tôi nhưng không có kết quả. Nguyện vọng duy nhất của gia đình là sớm tìm được mộ anh để đưa về quê nhà”.

Ngồi bên cạnh, cụ Nguyễn Thị Hương (68 tuổi, thôn Đan Nhiễm, xã Thường Tín) cho biết: Anh trai tôi nhập ngũ năm 1967, hi sinh tại chiến trường Lào năm 1970. Suốt hơn 40 năm kiên trì tìm kiếm qua nhiều nghĩa trang và gặp gỡ đồng đội cũ của anh nhưng gia đình chưa có thông tin chính xác về phần mộ. Nghe tin thành phố triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc, cả nhà rất mừng khi những gia đình như chúng tôi sẽ có thêm cơ hội tìm lại người thân. Sáng nay trước khi đến đây, tôi đã thắp hường cho anh cầu mong anh phù hộ gia đình sớm tìm được anh.

Đại diện Công an xã Thường Tín cho biết: Công an xã luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, có ý nghĩa hết sức nhân văn cao cả, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” “đền ơn đáp nghĩa”. Nhiều thân nhân trực hệ của các liệt sĩ nay đã tuổi cao, sức yếu; luôn mong muốn tìm lại người thân. Mỗi ngày trôi qua là thêm một cơ hội có thể mất đi. Trong sáng nay, tổng số thân nhân lấy mẫu AND của Công an xã Thường Tín là 160. Với các trường hợp già yếu không thể di chuyển, Công an xã phối hợp các lực lượng đến tận nhà thu nhận mẫu.

Công an xã Thường Tín hỗ trợ người dân đến thu nhận mẫu ADN

Người dân được phát miễn phí sữa và nước bảo đảm sức khỏe

Các trường hợp di chuyển khó khăn được lực lượng Công an xã hỗ trợ

Các trường hợp di chuyển khó khăn được lực lượng Công an xã hỗ trợ

Cũng trong chiều 1/7, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội cũng tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn. Trong buổi chiều 1/7, Công an phường đã hoàn thành việc thu nhận dữ liệu của 124 thân nhân.

Chiều 1/7, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Trong quá trình triển khai, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn các thủ tục, giải đáp thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia.

Để bảo đảm tiến độ, Công an phường đã chủ động rà soát danh sách, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố để thông báo, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ đến thực hiện lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình. Trong quá trình triển khai, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn các thủ tục, giải đáp thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia.

Đặc biệt, đối với các trường hợp thân nhân liệt sĩ là người cao tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, lực lượng Công an phường Bạch Mai tận tình hỗ trợ di chuyển, hướng dẫn từng thủ tục. Bên cạnh đó, tổ công tác cũng đến tận nhà hỗ trợ các trường hợp không thể trực tiếp đến điểm thu nhận.

Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn đang diễn ra. Trong thời gian tới, Công an xã Thường Tín và Công an phường Bạch Mai sẽ tiếp tục tập trung nhân lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thành việc thu nhận mẫu sinh phẩm đối với các trường hợp còn lại, phấn đấu hoàn thành và vượt tiến độ theo kế hoạch, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên phạm vi cả nước, rút ngắn khoảng cách đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.