Những dấu ấn đặc biệt của thành phố Hà Nội khi thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

ANTD.VN - Sau 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, thành phố Hà Nội đã xây dựng được nền tảng số và dữ liệu một cách thực chất; xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo vận hành như thị trường; Và nhiều giải pháp đột phá về khoa học công nghệ- đổi mới sáng tạo- chuyển đổi số.

Thành phố Hà Nội tiên phong thực hiện Nghị quyết số 57 (ảnh: VPG)

Nền tảng số và dữ liệu thực chất, phục vụ chính quyền 2 cấp

Ngay sau khi Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị được ban hành, thành phố Hà Nội đã bắt tay ngay vào triển khai thực hiện. Thành phố đã ban hành Kế hoạch hành động số 20-KH/BCĐ57 vào ngày 19/01/2026 để triển khai quy mô lớn. Từ đầu năm 2026, thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện (Quyết định số 521/QĐ-UBND) và thông qua các nghị quyết chuyên đề của HĐND để hỗ trợ phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ.

Đến nay, sau 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57, thành phố đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, thành phố đã thiết kế lại toàn bộ - từ luồng dữ liệu, luồng quyết định, đến luồng phục vụ người dân, doanh nghiệp thay vì vận hành chính quyền hai cấp bằng tư duy ba cấp cộng thêm công nghệ.

Thành phố đã chọn ba nền tảng số lõi: Kho dữ liệu dùng chung - Không gian làm việc số dùng chung HanoiWork - Công dân Thủ đô số iHanoi. Dữ liệu là tài nguyên; HanoiWork là công cụ điều hành; iHanoi là không gian tương tác chính danh với người dân và doanh nghiệp. Ba nền tảng này kết nối từ cấp thành phố xuống tới 126 xã, phường - tạo thành hệ thần kinh số của chính quyền Thủ đô.

Về điều hành dựa trên dữ liệu, thành phố đã hình thành các cơ sở dữ liệu quan trọng, hồ sơ sức khỏe điện tử bao phủ 9,2 triệu người dân, đạt 98,99% dân số; 100% bệnh viện công lập đã liên thông dữ liệu qua API.

Thành phố vận hành hơn 100 bảng điều khiển phục vụ chỉ đạo, điều hành đến cấp xã; nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành được số hóa, kết nối, hỗ trợ giải quyết gần 04 triệu hồ sơ thủ tục hành chính mỗi năm.

Nhờ có dữ liệu dùng chung, thành phố đã chuyển mạnh từ quản lý theo địa giới hành chính sang quản trị tập trung trên nền tảng số. Hoàn thành tái cấu trúc hơn 1.500 thủ tục hành chính, góp phần giảm trên 60% chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 98%; tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt trên 97%; Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt gần 97 điểm, mức độ hài lòng của người dân đạt trên 99%.

Tuy nhiên, một thực trạng chung của thành phố là dữ liệu vẫn còn phân tán, chưa được chuẩn hóa thường xuyên; nhiều nơi có dữ liệu mà không khai thác được để hỗ trợ quyết định. Thành phố nhận diện điểm nghẽn cốt lõi nằm ở 2 khía cạnh: chất lượng dữ liệu và hành lang pháp lý.

Hiện thành phố đang xử lý song song cả hai điểm nghẽn đó bằng việc triển khai chiến dịch 90 ngày đêm hoàn thành chuẩn hóa 14 loại dữ liệu ưu tiên trước ngày 30/8 và toàn bộ 93 cơ sở dữ liệu còn lại trong năm 2026 - để dữ liệu phục vụ trực tiếp 929 nhiệm vụ quản lý nhà nước và 644 thủ tục hành chính được ủy quyền tại cơ sở.

Đồng thời, trên cơ sở Luật Thủ đô, hoàn thiện Quy định về quản trị dựa trên dữ liệu số, ứng dụng AI và cơ chế chia sẻ dữ liệu công - tư - để dữ liệu vừa là căn cứ chỉ đạo, vừa mở ra không gian kinh tế dữ liệu mới cho Thủ đô.

Về quản trị mục tiêu, nhiệm vụ bằng dữ liệu thực, chuyển sang chính quyền hai cấp, Thành phố nhận thức rằng bài toán quản trị công việc trở nên phức tạp hơn: khối lượng nhiệm vụ lớn hơn, tầng nấc ít hơn, yêu cầu phối hợp ngang cao hơn. Trong bối cảnh đó, Thành phố xác định không thể tiếp tục điều hành hiệu quả chỉ bằng bằng văn bản điện tử và 28 phần mềm rời rạc như trước. Thành phố cần một hệ điều hành số dùng chung, không gian số dùng chung - HanoiWork.

Mô hình quản trị theo OKR và KPI trở thành cách làm việc hàng ngày của toàn hệ thống chính trị thành phố. Sau chưa đầy 4 tháng triển khai, 179 đơn vị kết nối, hơn 77.000 cán bộ tham gia, gần 240.000 công việc được khởi tạo và vận hành trên cùng một nền tảng.

HanoiWork đang dần làm thay đổi thói quen quản trị - từ điều hành bằng cảm nhận sang điều hành bằng dữ liệu; từ giao việc xong là hết trách nhiệm sang theo dõi kết quả đến cùng. Đó là nền tảng để chính quyền hai cấp trên địa bàn Thủ đô vận hành được thông suốt, không chỉ gọn về tổ chức mà gọn cả trong cách làm việc.

Bên cạnh đó, với 6,21 triệu tài khoản và 186 triệu lượt truy cập, iHanoi đã và đang trở thành không gian tương tác chính danh giữa chính quyền Thủ đô với người dân và doanh nghiệp. Chỉ trong một năm qua, hơn 107.000 phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận và xử lý - mỗi phản ánh là một tiếng nói được nghe, mỗi kiến nghị được giải quyết là một lần chính quyền chứng minh một chính quyền gần dân, lấy người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm.

Thành phố đang tiếp tục phát triển iHanoi thành siêu ứng dụng Thủ đô - không chỉ là nơi người dân gửi phản ánh, mà là nơi xã hội cùng tham gia cung cấp dịch vụ qua mini app; xây dựng không gian số chính danh cho từng xã, phường để chính quyền cơ sở hiện diện thực sự trên môi trường số. Cùng với đó, Thành phố triển khai cơ chế hợp tác công - tư để iHanoi được vận hành ngày càng chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo - vận hành như thị trường

Theo UBND TP Hà Nội, đổi mới sáng tạo về bản chất là hoạt động của thị trường. Nhà nước không thể "quản lý" đổi mới sáng tạo - chỉ nên kiến tạo điều kiện để thị trường vận hành hiệu quả. Do đó, Hà Nội chọn mô hình công ty cổ phần với 70% vốn ngân sách - đủ linh hoạt để đi cùng nhịp doanh nghiệp, đủ mở để kết nối viện trường và nhà đầu tư, nhưng vẫn đủ trách nhiệm để bám sát bài toán lớn của thành phố.

Trung tâm đang triển khai mô hình hệ sinh thái 05 tầng, bao phủ trọn vòng đời của một ý tưởng khoa học công nghệ: từ nghiên cứu phát triển - ươm tạo - tăng trưởng sớm - tăng tốc - đến thị trường vốn. Trong Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026, Trung tâm đã thiết lập hợp tác với hơn 20 đối tác trong nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp và kết nối vốn.

Về giải pháp đột phá về KHCN-ĐMST-CĐS, Hà Nội xác định nguyên tắc: đột phá không chờ. Vì vậy, thành phố thực hiện đột phá từ thể chế. Thành phố tổ chức triển khai ngay 08 nghị quyết về KHCN, ĐMST và CĐS vừa được HĐND thành phố thông qua - chùm chính sách cụ thể hóa cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô. Bước tiếp theo không phải là ban hành thêm, mà là đưa chính sách nhanh nhất vào cuộc sống.

Thứ hai, đột phá từ phương thức thực hiện. Thành phố đang xây dựng Kế hoạch 100 ngày tăng tốc chuyển đổi số theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; trong đó 70% tập trung vào kinh tế số và xã hội số. Cách làm: chọn việc làm được ngay, triển khai theo phương thức chiến dịch, xử lý điểm nghẽn triệt để - không làm nửa vời.

Thứ ba, đột phá từ nguồn lực xã hội. Thành phố tập trung chuyển hóa 18 bản ghi nhớ hợp tác về KHCN và ĐMST đã ký trong Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026 thành chương trình, dự án và sản phẩm cụ thể. Ưu tiên vào các lĩnh vực có khả năng tạo lợi thế cạnh tranh mới: bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu, vật liệu mới, công nghệ lưỡng dụng và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc tế.

Thứ tư, đột phá xuống tới cơ sở. Thành phố đẩy mạnh kinh tế số gắn với thế mạnh từng địa bàn - không làm đại trà. Nơi mạnh về thương mại: thanh toán số, dịch vụ số. Nơi có làng nghề, sản phẩm OCOP: truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử. Nơi có di sản, du lịch: kể chuyện bằng công nghệ số; Nơi có nông nghiệp: nông nghiệp thông minh gắn du lịch sinh thái.

Thành phố cũng hỗ trợ và hợp tác với Viettel, MobiFone, VNPT, FPT, CMC cùng các ngân hàng thương mại đang được triển khai thực chất - có giải pháp ra đời và hoạt động ngay trong vòng 24 giờ sau ký kết.