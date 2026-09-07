Cảnh báo: Hành vi trốn thuế có thể bị phạt tiền gấp 3 lần

ANTD.VN - Theo Văn bản hợp nhất số 27/2026/VBHN-NĐ-BTC, hành vi trốn thuế có thể bị xử phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn, tùy thuộc vào tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng.

Quy định tại Điều 17 nêu rõ, các hành vi trốn thuế gồm: không đăng ký thuế, không nộp hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn; không ghi chép các khoản thu vào sổ kế toán; khai sai làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, miễn, giảm. Ngoài ra, việc không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; lập hóa đơn không đúng thực tế; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp nhằm giảm nghĩa vụ thuế cũng bị xử phạt.

Về mức phạt, trường hợp có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt là 1 lần số thuế trốn. Không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ bị phạt 1,5 lần. Có một tình tiết tăng nặng phạt 2 lần; hai tình tiết tăng nặng phạt 2,5 lần. Đặc biệt, từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt có thể lên tới 3 lần số tiền thuế trốn.