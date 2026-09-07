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Cảnh báo: Hành vi trốn thuế có thể bị phạt tiền gấp 3 lần

TN

ANTD.VN - Theo Văn bản hợp nhất số 27/2026/VBHN-NĐ-BTC, hành vi trốn thuế có thể bị xử phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn, tùy thuộc vào tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng.

Quy định tại Điều 17 nêu rõ, các hành vi trốn thuế gồm: không đăng ký thuế, không nộp hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn; không ghi chép các khoản thu vào sổ kế toán; khai sai làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, miễn, giảm. Ngoài ra, việc không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; lập hóa đơn không đúng thực tế; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp nhằm giảm nghĩa vụ thuế cũng bị xử phạt.

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Về mức phạt, trường hợp có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt là 1 lần số thuế trốn. Không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ bị phạt 1,5 lần. Có một tình tiết tăng nặng phạt 2 lần; hai tình tiết tăng nặng phạt 2,5 lần. Đặc biệt, từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt có thể lên tới 3 lần số tiền thuế trốn.

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Từ khóa:

#hành vi trốn thuế

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