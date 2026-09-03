Hà Nội tăng cường kiểm tra giao thông - Học sinh, phụ huynh "không thể đứng ngoài"

ANTD.VN - Đầu năm học mới 2026-2027, bên cạnh xử lý các lỗi vi phạm của học sinh, lực lượng chức năng Hà Nội sẽ làm rõ trách nhiệm của phụ huynh, người quản lý phương tiện khi giao xe hoặc để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Từ ngày 5-9, học sinh trên cả nước chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Cùng với niềm vui tựu trường, lưu lượng phương tiện tại các tuyến đường, khu vực cổng trường trên địa bàn Hà Nội dự kiến gia tăng.

Nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh trên mỗi hành trình đến trường, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuyên truyền, giáo dục, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) liên quan đến học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa, đón học sinh.

Việc tăng cường tuyên truyền nhằm chấn chỉnh hành vi của một bộ phận học sinh khi tham gia giao thông

Theo kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 4-9, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã trên địa bàn Thành phố đồng loạt triển khai các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT đối với lứa tuổi học sinh, phụ huynh học sinh và các phương tiện đưa, đón học sinh, đặc biệt trong những tuần đầu năm học mới.

Đây được xác định là thời điểm quan trọng để tạo chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật giao thông của học sinh cũng như phụ huynh. Bởi khi năm học mới bắt đầu, nhu cầu đi lại của học sinh tăng cao, các tuyến đường quanh trường học thường xuyên xuất hiện tình trạng đông phương tiện vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nếu người tham gia giao thông không chấp hành nghiêm quy định.

Liên quan đến vi phạm của học sinh, lực lượng chức năng cũng làm rõ vai trò của phụ huynh khi giao xe cho con cái

Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2026, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn Hà Nội đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về TTATGT vẫn còn diễn biến phức tạp. Một bộ phận học sinh còn chủ quan, thiếu kỹ năng tham gia giao thông an toàn; trong khi đó, việc phụ huynh giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển vẫn là vấn đề cần được chấn chỉnh.

Trong đợt cao điểm đầu năm học, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó, đáng chú ý là tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; vượt đèn đỏ, đi ngược chiều; dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định.

Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ chú trọng kiểm tra tình trạng học sinh tự ý thay đổi kết cấu, “độ”, “chế”, “kích tốc”, “mở tốc” xe điện. Những phương tiện đã bị thay đổi tính năng, kết cấu có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng, nhất là khi được điều khiển bởi học sinh chưa có đầy đủ kỹ năng và điều kiện tham gia giao thông.

Công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm giao thông đối với học sinh là cần thiết để phòng ngừa tai nạn giao thông

Không chỉ xử lý người trực tiếp điều khiển phương tiện, lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của phụ huynh, người quản lý phương tiện trong việc giao xe hoặc để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em ngay từ thời điểm năm học mới bắt đầu.

Cùng với kiểm tra trên đường, Công an thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương kiểm tra việc sử dụng phương tiện của học sinh tại khu vực cổng trường, bãi trông giữ xe. Các điểm nhận trông, giữ xe mô tô cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện sẽ được kiểm tra, chấn chỉnh, góp phần ngăn chặn vi phạm ngay từ khu vực trường học.

Song song với xử lý, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT tiếp tục được xác định là giải pháp quan trọng. Phòng CSGT - CATP Hà Nội phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường và gia đình triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào kỹ năng tham gia giao thông an toàn, các lỗi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học sinh, hậu quả của tai nạn giao thông và đặc biệt là trách nhiệm của phụ huynh trong việc không giao phương tiện cho con khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực cổng trường tiếp tục được duy trì, nhân rộng. Học sinh, phụ huynh cùng các tổ chức, cá nhân tham gia đưa, đón học sinh được vận động ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT.

Năm học mới mở ra một hành trình mới đối với hàng triệu học sinh. Để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày an toàn, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự đồng hành thường xuyên của gia đình và nhà trường.

Việc kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục với kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành pháp luật giao thông của học sinh, phụ huynh, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn ngay từ những ngày đầu năm học 2026-2027.