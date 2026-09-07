Đối thoại, cùng nhân dân tháo gỡ “điểm nghẽn” trật tự đô thị

ANTD.VN - Thông qua đối thoại trực tiếp với các hộ kinh doanh, tiểu thương và người dân, Công an xã Tiến Thắng, Hà Nội hướng tới giải quyết từ cơ sở những tồn tại về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường, xây dựng địa bàn sạch, đẹp, an toàn, văn minh.

Thượng tá Nguyễn Bá Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Tiến Thắng phát biểu tại hội nghị

Nhằm giải bài toán về ANTT và TTĐT trên địa bàn, Công an xã Tiến Thắng tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ kinh doanh, tiểu thương và nhân dân thôn Thanh Tước, tập trung trao đổi về những vấn đề còn tồn tại trong công tác bảo đảm trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC) và vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn.

Không chỉ dừng ở việc nhắc nhở, tuyên truyền, hội nghị là dịp để lực lượng Công an lắng nghe ý kiến từ những người trực tiếp sinh sống, kinh doanh, buôn bán tại địa bàn. Từ thực tế đó, các vấn đề phát sinh được nhìn nhận cụ thể, qua đó tìm giải pháp phù hợp, hạn chế tình trạng vi phạm kéo dài hoặc tái diễn.

Tại hội nghị, Công an xã Tiến Thắng đề nghị các hộ kinh doanh, tiểu thương nâng cao ý thức tự giác, trước hết từ những việc rất cụ thể trong hoạt động hằng ngày.

Các đại biểu tham gia hội nghị

Theo đó, mỗi hộ cần chủ động giữ gìn vệ sinh khu vực trước cửa, thu gom rác sau khi kết thúc hoạt động kinh doanh; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa; không dừng, đỗ phương tiện tùy tiện gây cản trở giao thông.

Lực lượng Công an cũng đề nghị các hộ kinh doanh phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở khách hàng và người dân cùng chấp hành. Khi mỗi hộ chủ động giữ gìn khu vực kinh doanh, không gian công cộng sẽ được trả lại sự thông thoáng, sạch sẽ, góp phần hạn chế những nguyên nhân dễ phát sinh mất trật tự ngay từ cơ sở. Cách làm này cũng cho thấy, để giải quyết những “điểm nghẽn” về TTĐT, TTCC và VSMT, bên cạnh vai trò của lực lượng chức năng, yếu tố quyết định vẫn là sự tự giác của cộng đồng dân cư.

Tiểu thương đóng góp, trao đổi thông tin về TTĐT tại hội nghị

Thượng tá Nguyễn Bá Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Tiến Thắng cho biết: “Thực tế cho thấy, những vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nhiều khi bắt nguồn từ những hành động tưởng như nhỏ: một túi rác để không đúng nơi quy định, vài vật dụng bày ra vỉa hè, một phương tiện dừng đỗ thiếu ý thức... Nếu không được nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời, những việc nhỏ có thể trở thành thói quen, ảnh hưởng đến cảnh quan và cuộc sống của cả khu dân cư. Vì vậy, Công an xã Tiến Thắng xác định công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp với nhân dân là một trong những giải pháp quan trọng để tạo chuyển biến từ cơ sở. Khi người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình và cùng tham gia, việc giữ gìn TTĐT, TTCC, VSMT sẽ không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an”.

Cùng với chính quyền và các ban, ngành, lực lượng Công an mong muốn mỗi hộ kinh doanh, mỗi gia đình và từng người dân trên địa bàn cùng bắt đầu từ những việc đơn giản nhất: không lấn chiếm không gian công cộng, không xả rác, giữ gìn vệ sinh và chấp hành các quy định về giao thông.

Từ những thay đổi nhỏ trong ý thức của mỗi người, diện mạo địa bàn sẽ có những chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng Tiến Thắng sạch – đẹp – an toàn – văn minh.